Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера

Президент США Дональд Трамп проводить зустріч із керівниками провідних нафтових компаній у Білому домі. Метою переговорів є залучення 100 мільярдів доларів інвестицій для відновлення нафтовидобувної галузі Венесуели. Зустріч відбувається на тлі посилення військового контролю США над логістичними шляхами в Карибському морі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Військово-морські сили та морська піхота США перехопили в Карибському басейні нафтовий танкер "Оліна". За даними Південного командування США, це вже п’яте судно, затримане в межах операції з перекриття поставок підсанкційних нафтопродуктів. У відомстві заявили, що "для злочинців немає безпечного притулку".

Активізація дій на морі стала продовженням політики адміністрації Трампа після усунення від влади Ніколаса Мадуро. Президент підкреслив, що відтепер іноземні компанії працюватимуть у Венесуелі під безпосереднім патронатом США, а не місцевого уряду.

Ми не хочемо, щоб ви мали справу з Венесуелою. Ви працюватимете зі Сполученими Штатами - заявив Трамп, гарантуючи інвесторам "повну безпеку".

Критика та економічні ризики

План адміністрації викликав гостру критику з боку правозахисних організацій та експертів. Тайсон Слокам, директор енергетичної програми Public Citizen, назвав дії США щодо Мадуро "насильницьким імперіалізмом". На його думку, Трамп прагне передати контроль над венесуельськими ресурсами мільярдерам, перекладаючи фінансові ризики на американських платників податків.

Слокам зауважив, що поки держава покриватиме ризики нафтових гігантів, пересічні американці продовжують потерпіти від високих тарифів на електроенергію та опалення, не отримуючи реальної вигоди від експансії на ринок Венесуели.

Деталі зустрічі в Білому домі

Захід у Східній кімнаті супроводжувався низкою неформальних епізодів. Серед гостей був помічений консервативний коментатор Такер Карлсон, присутність якого в Білому домі пов’язали з приватним обідом.

Під час переговорів Дональд Трамп перервав обговорення, щоб продемонструвати присутнім і пресі будівництво нової великої бальної зали на місці колишнього Східного крила. Президент висловив жаль, що приміщення ще не готове, оскільки це дозволило б запросити на зустріч понад тисячу керівників галузі. Оглядаючи будівництво через вікно, Трамп назвав краєвид "незвичайним" і запросив журналістів приєднатися до огляду, проте представники ЗМІ залишилися на своїх місцях.

Адміністрація Білого дому найближчим часом має визначити перелік компаній, які отримають право на видобуток важкої нафти у Венесуелі.

