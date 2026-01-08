Адміністрація Трампа виходить з 66 міжнародних організацій, продовжуючи відходити від глобальної співпраці

Адміністрація президента США Дональда Трампа вийде з десятків міжнародних організацій, включаючи Агентство ООН з питань народонаселення та Договір ООН, який встановлює міжнародні переговори щодо клімату, на тлі того, як США ще більше відступають від глобальної співпраці, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у середу підписав указ про призупинення підтримки США 66 організацій, агентств та комісій після того, як його адміністрація провела перегляд участі та фінансування всіх міжнародних організацій, включаючи ті, що пов'язані з Організацією Об'єднаних Націй, згідно з релізом Білого дому.

Багато цілей - це агентства, комісії та дорадчі групи, пов'язані з ООН, які зосереджуються на кліматі, праці, міграції та інших питаннях, які адміністрація Трампа класифікувала як такі, що обслуговують різноманітність та "пробуджені" ініціативи. Інші організації, що не належать до ООН, у списку включають Партнерство заради атлантичного співробітництва, Міжнародний інститут сприяння демократії та виборам та Глобальний контртерористичний форум, пише видання.

"Адміністрація Трампа визнала ці інституції надмірними за своїм масштабом, неефективними в управлінні, непотрібними, марнотратними, погано керованими, захопленими інтересами суб'єктів, які просувають свої власні інтереси, що суперечать нашим, або становлять загрозу суверенітету, свободам і загальному процвітанню нашої країни", - заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рішення Трампа вийти з організацій, що сприяють співпраці між країнами для вирішення глобальних викликів, з'явилося на тлі того, як його адміністрація розпочала військові зусилля або висловила погрози, які сколихнули як союзників, так і супротивників, включаючи захоплення автократичного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та намір захопити Гренландію, вказує видання.

Адміністрація раніше призупинила підтримку таких агентств, як Всесвітня організація охорони здоров'я, агентство ООН у справах палестинських біженців, відоме як UNRWA, Рада ООН з прав людини та культурне агентство ООН ЮНЕСКО. Вона запровадила ширший, індивідуальний підхід до сплати внесків до всесвітньої організації, визначаючи операції та агентства, які, на її думку, відповідають порядку денному Трампа, і ті, які більше не служать інтересам США.

"Я думаю, що ми спостерігаємо кристалізацію підходу США до багатосторонньої співпраці, яка звучить як "або по-моєму, або ніяк", - сказав Деніел Форті, голова відділу зв'язків з ООН у Міжнародній кризовій групі. - Це дуже чітке бачення міжнародного співробітництва на умовах самого Вашингтона".

Це, пише видання, ознаменувало значний зсув у порівнянні з тим, як попередні адміністрації - як республіканські, так і демократичні - мали справу з ООН, і це змусило світову організацію реагувати серією скорочень персоналу та програм.

Багато незалежних неурядових організацій, деякі з яких працюють з Організацією Об'єднаних Націй, посилалися на закриття багатьох проектів через рішення адміністрації США минулого року скоротити іноземну допомогу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Попри масштабні зміни, посадовці адміністрації Трампа кажуть, що бачать потенціал ООН і хочуть натомість зосередити гроші платників податків на розширенні американського впливу в багатьох стандартних ініціативах ООН, де існує конкуренція з Китаєм, таких як Міжнародний союз телекомунікацій, Міжнародна морська організація та Міжнародна організація праці, пише видання.

Вихід з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, або РКЗК ООН, є останньою спробою Трампа та його союзників дистанціювати США від міжнародних організацій, що зосереджені на кліматі та боротьбі зі зміною клімату, зазначає видання.

РКЗК ООН, угода 1992 року між 198 країнами про фінансову підтримку діяльності зі зміни клімату в країнах, що розвиваються, є основоположним договором для знакової Паризької кліматичної угоди. Трамп, який називає зміну клімату містифікацією, вийшов з цієї угоди невдовзі після повернення влади в Білому домі.

Джина Маккарті, колишня національна радниця Білого дому з питань клімату, заявила, що бути єдиною країною у світі, яка не є учасницею договору, є "короткозорим, бентежним і безглуздим рішенням".

"Ця адміністрація втрачає здатність нашої країни впливати на трильйони доларів інвестицій, політики та рішень, які б просунули нашу економіку та захистили нас від дороговартісних катастроф, що завдають шкоди нашій країні", – заявила Маккарті, співголова коаліції штатів та міст США "America Is All In", стурбованих питаннями клімату.

Також буде важко досягти значного прогресу в боротьбі зі зміною клімату без співпраці з боку США, одного з найбільших джерел викидів та найбільших економік світу, зазначають експерти.

Фонд ООН у галузі народонаселення, агентство, яке забезпечує сексуальне та репродуктивне здоров’я в усьому світі, довгий час був громовідводом для республіканської опозиції, і Трамп скоротив його фінансування під час свого першого терміну. ​​Він та інші посадовці Республіканської партії звинуватили агентство в участі в "примусовій практиці абортів" у таких країнах, як Китай.

Коли президент Джо Байден обійняв посаду в січні 2021 року, він відновив фінансування агентства. Огляд Державного департаменту, проведений наступного року, не виявив жодних доказів на підтвердження заяв Республіканської партії.

Інші організації та агентства, з яких США вийдуть, включають Договір про безвуглецеву енергію, Університет Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний консультативний комітет з бавовни, Міжнародну організацію з тропічної деревини, Партнерство атлантичного співробітництва, Панамериканський інститут географії та історії, Міжнародну федерацію рад мистецтв та культурних агентств, а також Міжнародна дослідницька група з свинцю та цинку.

