Politico: чиновники Трампа тиснуть на МЕА, щоб воно відмовилося від місії по клімату

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа намагаються перешкодити найважливішому у світі агентству з енергетичних досліджень надавати дані, які, на думку уряду США, сприяють відновлюваній енергії порівняно з викопним паливом, повідомляє Politico, пише УНН.

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На нещодавніх засіданнях Міжнародного енергетичного агентства американські чиновники підштовхнули організацію, яка публікує впливові прогнози щодо енергетичного ринку, припинити роботу щодо сприяння глобальному переходу на чисту енергію та нульовим викидам вуглецю, за словами двох людей, поінформованих про обговорення.

Томмі Джойс, прихильник Трампа, в.о. помічника з міжнародних справ міністра у Міністерстві енергетики США, наполягав на тому, щоб організація "повернулася до основ" під час закритих засідань, сказав один із людей.

Роздратовані європейські чиновники виступили проти тиску США, захищаючи зусилля агентства з дослідження чистої енергії.

"На засіданнях ради директорів МЕА... США були справді неконструктивні", - сказав європейський чиновник, який безпосередньо не брав участі в переговорах, але поінформований про їх зміст. Це включало перешкоду будь-якому проекту, "що не стосується викопного палива". Друга людина, також поінформована про засідання, підтвердила цю інформацію.

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Зусилля адміністрації Трампа щодо МЕА є останнім залпом у її ширшій кампанії з розбудови внутрішніх механізмів уряду як усередині країни, так і все більше на міжнародному рівні. Цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент чинив аналогічний тиск на Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, щоб вони припинили підтримку заходів щодо боротьби зі зміною клімату, пише видання.

Напруженість навколо МЕА, імовірно, ще більше загостриться у четвер та п'ятницю, на тлі того, як посадовці Трампа перебувають у Лондоні на дводенному саміті, організованому агентством, пише видання.

Що кажуть європейці

Європейський чиновник охарактеризував позицію США як "давайте послабимо або вимкнемо МЕА, якщо вони не працюватимуть над нашими цінностями - це той самий підхід, який вони використовували щодо будь-якої іншої міжнародної організації".

Французький чиновник повідомив журналістам у середу, що "адміністрація Трампа ясно висловила своє бажання, щоб МЕА дистанціювалося від цього порядку денного".



На зустрічах європейські країни підтримали дослідження МЕА у сфері чистої енергії.

"Декарбонізація - це і мета, і інструмент" енергетичної безпеки, сказав французький чиновник. "Це відповідає французькій позиції, і ми не боїмося, що МЕА змінить свою позицію", - вказав він.

"Інші країни ОЕСР повинні переконатися, що вони повністю не послаблять організацію, яка є органом обліку фактичних енергетичних даних і даних для переходу", - сказав європейський чиновник.

Критикуючи відновлювані джерела енергії, Джойс наполягав на співпраці в галузі ядерної енергетики, геотермальної енергії та постачання критично важливих мінералів, сказав один із тих, хто був проінформований про зустрічі.

Позиція МЕА

У заяві, відправленій електронною поштою, МЕА заявило: "Поточна програма роботи Секретаріату МЕА заснована на мандатах наших країн-членів, погоджених на останній зустрічі міністрів у лютому 2024 року. Секретаріат МЕА продовжить враховувати відгуки всіх 32 країн-членів про їхні пріоритети для Агентства у майбутньому".

В обережному вступному слові на саміті в Лондоні в четвер очільник МЕА Фатіх Біроль уникав згадки про зміни клімату і підкреслював необхідну роль нафти і газу, на тлі того, як світ все більше переходить на чисту енергію. "Нафта і газ є ключовими частинами нашого енергетичного балансу, і вони залишаться його частиною на довгі роки", - сказав він.

Республіканці висловили особливу ворожість до торішнього прогнозу МЕА про те, що світове споживання нафти досягне піку в цьому десятилітті, що, за їхніми твердженнями, завдало збитків інвестиціям в енергетику. США є значним спонсором МЕА і мають вагомий голос у його раді директорів, хоча європейські чиновники наполягають, що протистоятимуть будь-яким спробам змінити мандат МЕА.

Делегацію США на енергетичному саміті у Лондоні цього тижня очолює Джойс, представник Міністерства енергетики США. Джойс також представляв адміністрацію на нещодавніх засіданнях МЕА. На саміті у четвер Джойс заявив, що кліматична політика створює дефіцит енергії та "шкодить людським життям".

США є найбільшим у світі виробником нафти та газу. Трамп прийняв мільйони як пожертвування на свою кампанію від індустрії викопного палива.

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На лондонському саміті європейські чиновники та інші прихильники жорсткої відповіді на зміну клімату побачили можливість згуртуватися навколо МЕА та Біроля та уявити альтернативне бачення безпечного енергопостачання - засноване на щедрій, дешевій відновлюваній енергії. Вони стверджують, що це найдешевший і найкращий підхід до глобальної енергетики, підкріплений даними МЕА та багатьма іншими, пише видання.

"Ідея про те, що енергетична безпека дорівнює викопному паливу, просто не відповідає дійсності, - сказав високопосадовець ООН журналістам у середу. - Тому, хоч дехто може просувати цю версію, ми знаємо, що це неправда. У більшості частин світла відновлювані джерела енергії - вітер, сонце та зберігання - є найменш витратним варіантом для нової генерації енергії".

На лондонському саміті Біроль сказав, що є одна річ, яку він регулярно казав своїм співробітникам: "Дані завжди перемагають".

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