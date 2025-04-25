Трамп планує активізувати глибоководний видобуток критично важливих копалин

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на прискорення видобутку корисних копалин на шельфі та відкриття нових можливостей для видобування критично важливих матеріалів із дна океану, попри заперечення екологів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Ним Міністерству торгівлі США доручено прискорити розгляд та видачу дозволів на розвідку та комерційний видобуток відповідно до американського закону 1980 року, за словами високопосадовців Білого дому, які у четвер поінформували журналістів про ці заходи.

Хоча дозволи можуть охоплювати територію далеко за межами зовнішнього континентального шельфу США, президент країни також запускає потенційний видобуток корисних копалин на морському дні у прибережних водах США. Згідно з указом Трампа, міністр внутрішніх справ країни Даг Бергум зобов'язаний встановити процес затвердження дозволів та видачі ліцензій на видобуток корисних копалин на морському дні у водах США відповідно до того ж закону, який тривалий час регулював там буріння нафтових свердловин.

Президент США також замовляє низку звітів, включаючи дослідження використання Національного оборонного запасу США для мінералів, що містяться у морських відкладеннях, та оцінку інтересу приватного сектора до цієї діяльності.

Наказ пропонує Корпорації міжнародного розвитку США з фінансування та експортно-імпортного банку США вивчити варіанти надання фінансування та іншої підтримки для розвідки, видобутку, переробки та екологічного моніторингу ресурсів морського дна.

Директива Трампа з'явилася на тлі зростаючої стурбованості з приводу нових китайських обмежень на експорт рідкісноземельних матеріалів, що використовуються в акумуляторах електромобілів, смартфонах та інших технологіях, у відповідь на мита Трампа. Дії Китаю викликали занепокоєння щодо отримання альтернативних поставок металів, враховуючи домінування країни у їх видобуванні та переробці.

Критика Пекіна

Указ викликав критику з боку Пекіна. План Трампа порушує міжнародне право, оскільки він застосовуватиметься до районів морського дна, які "не належать жодній країні", заявив у п'ятницю на щоденному пресбрифінгу представник МЗС Китаю Го Цзякунь.



У пошуках рідкісноземів

Адміністрація Трампа, як вказано, розглядає глибоководний видобуток корисних копалин як ще один спосіб видобутку рідкісноземельних елементів, таких як марганець, кобальт, нікель та мідь, "що допоможе відучити США від іноземних постачальників та відкриє нові можливості для експорту", пише видання. За 10 років галузь видобутку корисних копалин на морському дні може створити 100 000 робочих місць та сотні мільярдів доларів економічної вигоди, сказав один із чиновників Білого дому.

Прихильники видобутку корисних копалин попереджають, що без вжиття заходів США та їх союзники ризикують поступитися видобуванням корисних копалин Китаю. У звіті, опублікованому раніше цього місяця, RAND підрахував, що видобуток корисних копалин на морському дні призведе до зниження цін на метали і може дати достатньо нікелю та кобальту для задоволення прогнозованого попиту в США у 2040 році. Ці матеріали є основними інгредієнтами літій-іонних акумуляторів.

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Очікується, що указ Трампа піде на користь The Metals Company, або TMC, яка роками прагнула обробляти багаті на корисні копалини родовища, що покривають морське дно в зоні Кларіон-Кліппертон, міжнародних водах у Тихому океані між Гаваями та Мексикою. Натиск компанії з Ванкувера ускладнюється давніми дебатами щодо потенційних правил Міжнародного органу з морського дна, пов'язаного з ООН, який керує регіоном.

Минулого місяця TMC заявила, що домагається ліцензій на розвідку та дозволів на комерційний видобуток від адміністрації Трампа відповідно до 45-річного закону про тверді мінеральні ресурси глибоководного морського дна.

Будь-який крок щодо затвердження дозволів - при цьому США фактично оминають Міжнародний орган з морського дна - критикують як порушення Конвенції ООН з морського права, яка заснувала цей орган. Це також загрожує зірвати більш ніж десятирічні переговори щодо ухвалення правил, які дозволять розпочати видобуток.

Що кажуть екозахисники

Захисники навколишнього середовища домагаються більш жорсткого міжнародного регулювання глибоководного видобутку корисних копалин, попереджаючи, що ця діяльність може поставити під загрозу ключові морські середовища та організми, що мешкають на дні океану.