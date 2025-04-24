Угоду між Україною та США щодо рідкоземельних копалин цього тижня не підпишуть - Марченко

Угоду про економічне партнерство між Україною та США щодо рідкоземельних копалин цього тижня підписано не буде. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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За його словами, Київ та Вашингтон все ще мають вирішити питання перед підписанням угоди, при цьому в Україні працюють над тим, щоб документ був схвалений якомога шивдше.

Було досягнуто прогресу, і зараз наші команди дуже тісно співпрацюють. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо. Ми працюємо, щоб підписати угоду якнайшвидше - повідомив Марченко.

Він підкреслив, що переговори тривають, незважаючи на атаки росії на Київ минулої ночі, зазначивши, що "ці два питання не пов’язані".

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі з главою українського уряду Денисом Шмигалем та міністром фінансів України Сергієм Марченком заявив, що угода про економічне партнерство з Україною має бути підписана якнайшвидше. Він підтвердив підтримку США суверенітету України та згадав про прагнення Вашингтона забезпечити тривалий, міцний мир для народів як України, так і росії.

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