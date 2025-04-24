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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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Угоду між Україною та США щодо рідкоземельних копалин цього тижня не підпишуть - Марченко

Київ • УНН

 • 236 перегляди

За словами міністра фінансів України, Київ та Вашингтон ще вирішують питання перед підписанням угоди. Україна працює над тим, щоб документ було схвалено якнайшвидше, незважаючи на атаки рф.

Угоду між Україною та США щодо рідкоземельних копалин цього тижня не підпишуть - Марченко

Угоду про економічне партнерство між Україною та США щодо рідкоземельних копалин цього тижня підписано не буде. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За його словами, Київ та Вашингтон все ще мають вирішити питання перед підписанням угоди, при цьому в Україні працюють над тим, щоб документ був схвалений якомога шивдше.

Було досягнуто прогресу, і зараз наші команди дуже тісно співпрацюють. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо. Ми працюємо, щоб підписати угоду якнайшвидше

- повідомив Марченко.

Він підкреслив, що переговори тривають, незважаючи на атаки росії на Київ минулої ночі, зазначивши, що "ці два питання не пов’язані".

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі з главою українського уряду Денисом Шмигалем та міністром фінансів України Сергієм Марченком заявив, що угода про економічне партнерство з Україною має бути підписана якнайшвидше. Він підтвердив підтримку США суверенітету України та згадав про прагнення Вашингтона забезпечити тривалий, міцний мир для народів як України, так і росії.

Мінекономіки про угоду щодо копалин з США: там немає прихованого визнання боргу18.04.25, 13:38 • 7586 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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