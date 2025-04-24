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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
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Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым на этой неделе не подпишут - Марченко

Киев • УНН

 • 128 просмотра

По словам министра финансов Украины, Киев и Вашингтон еще решают вопросы перед подписанием соглашения. Украина работает над тем, чтобы документ был одобрен как можно быстрее, несмотря на атаки рф.

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым на этой неделе не подпишут - Марченко

Соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США по редкоземельным ископаемым на этой неделе подписано не будет. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, Киев и Вашингтон все еще должны решить вопросы перед подписанием соглашения, при этом в Украине работают над тем, чтобы документ был одобрен как можно быстрее.

Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды очень тесно сотрудничают. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем. Мы работаем, чтобы подписать соглашение как можно быстрее

- сообщил Марченко.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, несмотря на атаки россии на Киев прошлой ночью, отметив, что "эти два вопроса не связаны".

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент после встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко заявил, что соглашение об экономическом партнерстве с Украиной должно быть подписано как можно скорее. Он подтвердил поддержку США суверенитета Украины и упомянул о стремлении Вашингтона обеспечить длительный, прочный мир для народов как Украины, так и россии.

Минэкономики о соглашении по полезным ископаемым с США: там нет скрытого признания долга18.04.25, 13:38 • 7586 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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