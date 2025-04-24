Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым на этой неделе не подпишут - Марченко
Киев • УНН
По словам министра финансов Украины, Киев и Вашингтон еще решают вопросы перед подписанием соглашения. Украина работает над тем, чтобы документ был одобрен как можно быстрее, несмотря на атаки рф.
Соглашение об экономическом партнерстве между Украиной и США по редкоземельным ископаемым на этой неделе подписано не будет. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По его словам, Киев и Вашингтон все еще должны решить вопросы перед подписанием соглашения, при этом в Украине работают над тем, чтобы документ был одобрен как можно быстрее.
Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды очень тесно сотрудничают. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем. Мы работаем, чтобы подписать соглашение как можно быстрее
Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, несмотря на атаки россии на Киев прошлой ночью, отметив, что "эти два вопроса не связаны".
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент после встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко заявил, что соглашение об экономическом партнерстве с Украиной должно быть подписано как можно скорее. Он подтвердил поддержку США суверенитета Украины и упомянул о стремлении Вашингтона обеспечить длительный, прочный мир для народов как Украины, так и россии.
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