Минэкономики о соглашении по полезным ископаемым с США: там нет скрытого признания долга

Так называемое соглашение об ископаемых с США не предусматривает признание долга Украиной, или требования возвращать помощь. Об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона, объяснив, как должна выглядеть конструкция соглашения и выгода для Америки, пишет УНН.

Детали

"На самом деле, предложение США, что вклад Америки будет таким виртуальным (потому что реальный вклад - это помощь, которую оказывают США), - это подход, который мы видели в том документе, который стал доступен ранее через утечки информации. В то же время, никто не говорит в США, что это какой-то долг, который мы должны возвращать, или кто-то должен возвращать", - пояснил Качка.

Заместитель министра рассказал, какой должна быть конструкция соглашения.

Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности Фонда, от будущих инвестиций в Украину США, как один из партнеров, а значит - и Украина тоже, заработают по меньшей мере столько, сколько оказывалось помощи, а может, и больше. Это будущий ориентированный подход. Как это правильно написать - это и есть задача для нас. На моей памяти - это одна из самых сложных в плане деликатности и сложности механизмов сделка, но при этом там нет какого-то скрытого признания долга, или требования что-то возвращать - заявил Качка.

Торговый представитель Украины подчеркнул, что эта формула взаимовыгодна.

"Если читать меморандум, который обнародован, то там логика достаточно четко в первых пяти параграфах прописана о том, что это Фонд о том, что американский народ сможет заработать по меньшей мере столько, сколько помощи оказывалось, в будущем от инвестиций в Украину. Это достаточно взаимовыгодная формула", - отметил он.

На вопрос, не идет ли сейчас уже речь о "виртуальном взносе", Качка ответил: "Мы работаем над формулировками, которые бы четко дали понять всем, как это будет выглядеть. Это задача для переговорной группы - найти правильную формулировку".

Дополнение

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых.

Согласно тексту меморандума, Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон с 21 апреля, чтобы встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений относительно условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля.

Качка сообщал, что в четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых. Будет ли готово соглашение 26 апреля, будет зависеть от того, на сколько эффективно пройдут переговоры. Нет противоречий в интересах Вашингтона и Киева. Сложность заключается не в недоразумениях, а в структуре Фонда инвестиций в восстановление, указал он.

28 марта Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила новый вариант соглашения о полезных ископаемых от США, который отличается от предыдущего документа. Он подчеркивал, что Украина не планирует признавать военную помощь от США как долг соглашения.

Администрация Трампа, как пишет Bloomberg, настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о распределении прибылей от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной Украине при предыдущем президенте Джо Байдене, с тех пор как россия начала свое полномасштабное вторжение более трех лет назад, объясняет издание. Но, как сообщается, администрация Трампа снизила оценку помощи Украине с 300 до 100 млрд долларов, приблизив ее к украинской оценке в 90 млрд.