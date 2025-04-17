Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп анонсував підписання угоди між Україною та США про корисні копалини вже наступного четверга, 24 квітня. Раніше Володимир Зеленський заявляв про можливість підписання меморандуму 17 квітня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня. Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністером Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.
Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні, 17 квітня, підписати меморандум у рамках угоди про надра.