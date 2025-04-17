Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня. Про це Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністером Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні, 17 квітня, підписати меморандум у рамках угоди про надра.