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Меморандум про наміри укладання угоди про корисні копалини зі США можуть підписати сьогодні - Зеленський

Київ • УНН

 • 6838 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україна і США можуть підписати меморандум про наміри щодо угоди про корисні копалини вже 17 квітня. Документ підпишуть онлайн, поки юристи працюють над угодою.

Меморандум про наміри укладання угоди про корисні копалини зі США можуть підписати сьогодні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні, 17 квітня, підписати меморандум у рамках угоди про надра. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.  

Деталі

Кілька днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою, це меморандум про наміри… тобто не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала окей американській стороні. Я так розумію, що віцепрем'єрка працює з американською стороною над текстом

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українська делегація під час консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції. 

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