Меморандум про наміри укладання угоди про корисні копалини зі США можуть підписати сьогодні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що Україна і США можуть підписати меморандум про наміри щодо угоди про корисні копалини вже 17 квітня. Документ підпишуть онлайн, поки юристи працюють над угодою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні, 17 квітня, підписати меморандум у рамках угоди про надра. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Кілька днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою, це меморандум про наміри… тобто не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала окей американській стороні. Я так розумію, що віцепрем'єрка працює з американською стороною над текстом
Нагадаємо
Українська делегація під час консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.