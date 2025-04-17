Меморандум про наміри укладання угоди про корисні копалини зі США можуть підписати сьогодні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні, 17 квітня, підписати меморандум у рамках угоди про надра. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

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Кілька днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою, це меморандум про наміри… тобто не сама угода, може бути підписаний онлайн сьогодні. Наша сторона сказала окей американській стороні. Я так розумію, що віцепрем'єрка працює з американською стороною над текстом - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українська делегація під час консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

