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Financial Times

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The Guardian

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Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Київ • УНН

 • 4496 перегляди

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація під час консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що такі консультації відбуваються. Про що можна говорити на даному етапі – українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут в Києві, які були погоджені

- зазначила Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що з американською стороною обговорювалися важливі домовленості. Деяких з них вдалося досягти.

"Деякі з домовленостей були досягнуті, але я розраховую, що після цих консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Очевидно, це не фінальний раунд", - підсумувала міністерка.

Доповнення

Раніше Reuters писало, що переговори між посадовцями України та Сполучених Штатів Америки щодо доступу США до українських родовищ корисних копалин відбулися в умовах "антагоністичної" атмосфери, яка серйозно ускладнює досягнення будь-якого прориву.

Зазначається, що особливе напруження спричинив останній проєкт пропозиції адміністрації Трампа, який є значно більш "експансивний" і "максималістський" порівняно з початковою версією.

Колишній Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що План перемоги Президента України Володимира Зеленського, який був представлений в останні пів року каденції президента США Джо Байдена, включав двосторонню співпрацю щодо рідкісноземельних матеріалів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Reuters
Вашингтон
Ольга Стефанишина
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