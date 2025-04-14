Украина передала США все предложения по соглашению о полезных ископаемых - Стефанишина

Украинская делегация во время консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Я не могу сообщать много деталей. Это само по себе положительный знак, что такие консультации проходят. О чем можно говорить на данном этапе – украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь в Киеве, которые были согласованы - отметила Стефанишина.

Стефанишина отметила, что с американской стороной обсуждались важные договоренности. Некоторых из них удалось достичь.

"Некоторые из договоренностей были достигнуты, но я рассчитываю, что после этих консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока мы не достигнем согласия. Очевидно, это не финальный раунд", - подытожила министерша.

Дополнение

Ранее Reuters писало, что переговоры между должностными лицами Украины и Соединенных Штатов Америки о доступе США к украинским месторождениям полезных ископаемых состоялись в условиях "антагонистической" атмосферы, которая серьезно усложняет достижение какого-либо прорыва.

Отмечается, что особое напряжение вызвал последний проект предложения администрации Трампа, который является значительно более "экспансивный" и "максималистский" по сравнению с начальной версией.

Бывший Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что План победы Президента Украины Владимира Зеленского, который был представлен в последние полгода каденции президента США Джо Байдена, включал двустороннее сотрудничество относительно редкоземельных материалов.