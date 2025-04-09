Энтони Блинкен

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26549 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.

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МИД анонсировал расширение цифровых консульских услуг: какие функции появятся

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У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил о намерениях администрации Трампа завершить войну в Украине. По его словам, они стремятся сделать это максимально выгодно для украинцев.

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КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

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США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал.

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«Будет сдерживать соперников» в Тихом океане: КНДР заявила о запуске нового типа гиперзвуковой ракеты

Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.

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Блинкен предупредил о возможной передаче россией спутниковых технологий КНДР

Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.

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Макрон: "быстрого и легкого решения в Украине не будет"

Президент Франции заявил о невозможности быстрого решения конфликта в Украине и необходимости реалистичных переговоров.

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Блинкен: запуск северокорейской ракеты подчеркивает важность трехстороннего сотрудничества в Азии

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.

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Блинкен назвал позицию Украины на курщине "важной" для переговоров

Госсекретарь США заявил о критическом значении позиции Украины в курской области для будущих переговоров. Блинкен отметил необходимость гарантий безопасности для Украины из-за угрозы новой атаки Путина.

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КНДР запустила баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море у восточного побережья во время визита госсекретаря США в Южную Корею. Блинкен провел встречу с и.о. президента Южной Кореи и подтвердил поддержку безопасности страны.

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В ЦПД отмечают многочисленные манипуляции рф на тему заявлений госсекретаря Блинкена

рф распространяет манипуляции относительно заявления Блинкена о поставках оружия Украине до 2022 года.

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"Мы смогли избежать прямого конфликта с россией" - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об успешном предотвращении прямого конфликта с РФ во время угрозы применения ядерного оружия. Он также отметил активность России в гибридных атаках и диверсиях.

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Блинкен заявил, что США задолго до начала полномасштабной войны передавали в Украину "много оружия"

США заранее готовились к конфликту и тайно поставляли оружие в Украину с сентября 2021 года. Среди поставленного вооружения были Stinger и Javelin, сыгравшие важную роль в обороне Киева.

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США поставит Украину на путь к членству в НАТО - Блинкен

Госсекретарь США заявил о намерении поставить Украину на путь в НАТО и предупредил о рисках прекращения огня. По его словам, перемирие даст Путину возможность перегруппироваться для новой атаки.

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Говорили о предоставлении Украине возможностей ПВО и увеличении давления на рф: Сибига поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США. Стороны обсудили предоставление ПВО и усиление давления на Россию.

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Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов

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США впервые за 10 лет отправили дипломатов в Сирию после свержения Асада

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