Энтони Блинкен

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Тулси Габбард, глава Нацразведки США, аннулировала доступ к государственной тайне для Энтони Блинкена, Джейка Салливана и других должностных лиц. Решение принято по указанию президента Трампа.
Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также без допуска остались Лиза Монако, Летиция Джеймс и Элвин Брэгг.
Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.
В 2025 году МИД запустит систему е-Консул для упрощения консульских услуг за рубежом. Среди нововведений - автоматизированные нотариальные услуги, курьерская доставка паспортов и регистрация рождения детей.
Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили стратегическое партнерство и дальнейшее сотрудничество с новой администрацией США.
Армения и США создали Комиссию стратегического партнерства для сотрудничества в экономике, безопасности и обороне. россия отреагировала угрозами и критикой, особенно относительно намерений Армении вступить в ЕС.
Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, окончательные детали обсуждаются в Дохе. Основным препятствием остается вопрос вывода израильских войск из Газы.
Кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил о намерениях администрации Трампа завершить войну в Украине. По его словам, они стремятся сделать это максимально выгодно для украинцев.
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве в Вашингтоне. Документ предусматривает расширение сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, а также направление американской пограничной группы в Армению.
Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это второй подобный инцидент за неделю, который произошел после визита представителей США в Южную Корею.
Госсекретарь США заявил о передаче будущей администрации Трампа сильнейших позиций во внешней политике. США уже предоставили Украине $102 млрд, а союзники - $158 млрд помощи.
Советники Трампа предупредили Данию о серьезности намерений по покупке Гренландии для национальной безопасности США. Трамп не исключает военных действий и угрожает тарифами, если Дания не согласится.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Франции Макроном в Париже. Стороны обсудили поддержку Украины, помощь КНДР россии и ситуацию на Ближнем Востоке.
Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал.
Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.
Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.
Президент Франции заявил о невозможности быстрого решения конфликта в Украине и необходимости реалистичных переговоров.
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности, которая пролетела 1100 км. Блинкен подчеркнул важность сотрудничества США, Южной Кореи и Японии на фоне политического кризиса в регионе.
Госсекретарь США заявил о критическом значении позиции Украины в курской области для будущих переговоров. Блинкен отметил необходимость гарантий безопасности для Украины из-за угрозы новой атаки Путина.
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море у восточного побережья во время визита госсекретаря США в Южную Корею. Блинкен провел встречу с и.о. президента Южной Кореи и подтвердил поддержку безопасности страны.
рф распространяет манипуляции относительно заявления Блинкена о поставках оружия Украине до 2022 года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об успешном предотвращении прямого конфликта с РФ во время угрозы применения ядерного оружия. Он также отметил активность России в гибридных атаках и диверсиях.
США заранее готовились к конфликту и тайно поставляли оружие в Украину с сентября 2021 года. Среди поставленного вооружения были Stinger и Javelin, сыгравшие важную роль в обороне Киева.
Госсекретарь США заявил о намерении поставить Украину на путь в НАТО и предупредил о рисках прекращения огня. По его словам, перемирие даст Путину возможность перегруппироваться для новой атаки.
Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США. Стороны обсудили предоставление ПВО и усиление давления на Россию.
США выделили Тайваню военную помощь на 571 млн долларов, делегировав распоряжение средствами Энтони Блинкену. Китай раскритиковал это решение, назвав его нарушением «принципа одного Китая» и пообещал принять меры.
США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске. Новый лидер Сирии пообещал бороться с терроризмом и способствовать региональному миру.
МИД Украины подтвердил работу над организацией телефонного разговора между Зеленским и Байденом, но конкретные даты пока неизвестны. Планируется обсуждение вопроса относительно приглашения Украины в НАТО.
Американская делегация прибыла в Дамаск для встреч с различными сирийскими группировками после падения режима Асада. Дипломаты планируют обсудить принципы переходного периода и судьбу пропавших американцев.