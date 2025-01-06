КНДР запустила баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул
Киев • УНН
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море у восточного побережья во время визита госсекретаря США в Южную Корею. Блинкен провел встречу с и.о. президента Южной Кореи и подтвердил поддержку безопасности страны.
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в море у своего восточного побережья в понедельник, когда на дипломатической миссии в Сеуле находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Этот инцидент произошел на фоне политических изменений в Южной Корее.
Информацию о запуске подтвердили Вооруженные силы Южной Кореи, а береговая охрана Японии также зафиксировала падение снаряда, вероятно, выпущенного из Северной Кореи.
В этот же день Блинкен провел встречу с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Чхве Санг Моком, где подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Южной Кореи и подчеркнул важность тесного дипломатического сотрудничества для предотвращения новых провокаций со стороны Северной Кореи.
Северная Корея провела запуск баллистической ракеты9 мар. 2023, 12:48 • 658945 просмотров