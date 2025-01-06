КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеулу
Київ • УНН
Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море біля східного узбережжя під час візиту держсекретаря США до Південної Кореї. Блінкен провів зустріч з в.о. президента Південної Кореї та підтвердив підтримку безпеки країни.
Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море біля свого східного узбережжя в понеділок, коли на дипломатичній місії в Сеулі перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Цей інцидент стався на тлі політичних змін у Південній Кореї.
Інформацію про запуск підтвердили Збройні сили Південної Кореї, а берегова охорона Японії також зафіксувала падіння снаряда, ймовірно, випущеного з Північної Кореї.
Цього ж дня Блінкен провів зустріч з виконувачем обов'язків президента Південної Кореї Чхве Санг Моком, де підтвердив відданість США забезпеченню безпеки Південної Кореї та підкреслив важливість тісної дипломатичної співпраці для запобігання новим провокаціям з боку Північної Кореї.
Північна Корея провела запуск балістичної ракети09.03.23, 14:48 • 659052 перегляди