Ентоні Блінкен

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
За словами Блінкена, план перемоги України включав співпрацю з США щодо рідкісноземельних ресурсів. США намагалися інвестувати в цей сектор, що було б корисним для компаній.
Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Тулсі Габбард, глава Нацрозвідки США, скасувала допуск до держтаємниці для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших посадовців. Рішення прийнято за директивою президента Трампа.
Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також без допуску залишились Ліза Монако, Летиція Джеймс та Елвін Брегг.
Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.
У 2025 році МЗС запустить систему е-Консул для спрощення консульських послуг за кордоном. Серед нововведень - автоматизовані нотаріальні послуги, кур'єрська доставка паспортів та реєстрація народження дітей.
Міністр закордонних справ України провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили стратегічне партнерство та подальшу співпрацю з новою адміністрацією США.
Вірменія та США створили Комісію стратегічного партнерства для співпраці в економіці, безпеці та обороні. росія відреагувала погрозами та критикою, особливо щодо намірів Вірменії вступити до ЄС.
Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, остаточні деталі обговорюються в Досі. Основною перешкодою залишається питання виведення ізраїльських військ з Гази.
Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив про наміри адміністрації Трампа завершити війну в Україні. За його словами, вони прагнуть зробити це максимально вигідно для українців.
Вірменія та США підписали договір про стратегічне партнерство у Вашингтоні. Документ передбачає розширення співпраці в економіці, безпеці та обороні, а також направлення американської прикордонної групи до Вірменії.
Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.
Держсекретар США заявив про передачу майбутній адміністрації Трампа найсильніших позицій у зовнішній політиці. США вже надали Україні $102 млрд, а союзники - $158 млрд допомоги.
Радники Трампа попередили Данію про серйозність намірів щодо купівлі Гренландії для національної безпеки США. Трамп не виключає військових дій та погрожує тарифами, якщо Данія не погодиться.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Макроном у Парижі. Сторони обговорили підтримку України, допомогу КНДР росії та ситуацію на Близькому Сході.
Заступниця постпреда США в ООН повідомила про присутність 12 тисяч північнокорейських військових у Курській області рф. КНДР отримує від росії військові технології та досвід, що посилює її бойовий потенціал.
Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.
Держсекретар США Блінкен заявив про наміри рф поділитися передовими космічними технологіями з Північною Кореєю. Це може статися після того, як КНДР надала військову підтримку рф у війні проти України.
Президент Франції заявив про неможливість швидкого вирішення конфлікту в Україні та необхідність реалістичних переговорів.
Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла 1100 км. Блінкен наголосив на важливості співпраці США, Південної Кореї та Японії на тлі політичної кризи в регіоні.
Держсекретар США заявив про критичне значення позиції України в курській області для майбутніх переговорів. Блінкен наголосив на необхідності гарантій безпеки для України через загрозу нової атаки путіна.
Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море біля східного узбережжя під час візиту держсекретаря США до Південної Кореї. Блінкен провів зустріч з в.о. президента Південної Кореї та підтвердив підтримку безпеки країни.
рф поширює маніпуляції щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про успішне запобігання прямого конфлікту з РФ під час загрози застосування ядерної зброї. Він також відзначив активність Росії у гібридних атаках та диверсіях.
США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.
Держсекретар США заявив про намір поставити Україну на шлях до НАТО та попередив про ризики припинення вогню. За його словами, перемир'я дасть путіну можливість перегрупуватися для нової атаки.
Міністр закордонних справ України провів телефонні переговори з держсекретарем США. Сторони обговорили надання ППО та посилення тиску на росію.
США виділили Тайваню військову допомогу на 571 млн доларів, делегувавши розпорядження коштами Ентоні Блінкену. Китай розкритикував це рішення, назвавши його порушенням "принципу одного Китаю" та пообіцяв вжити заходів.