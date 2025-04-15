Ентоні Блінкен

Блінкен заявив, що США задовго до початку повномасштабної війни передавали в Україну "багато зброї"

США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.