Ентоні Блінкен

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19925 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135776 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192738 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76803 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 4212 перегляди

Блінкен заявив, що Україна та США вели переговори щодо надр під кінець каденції Байдена

За словами Блінкена, план перемоги України включав співпрацю з США щодо рідкісноземельних ресурсів. США намагалися інвестувати в цей сектор, що було б корисним для компаній.

Економіка • 11 квітня, 14:35 • 9338 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

Адміністрація Трампа обмежила коло осіб, які мають доступ до секретних даних розвідки, щоб запобігти витокам інформації в пресу. Габбард контролює доступ до щоденної доповіді президента.

Політика • 10 квітня, 22:58 • 26305 перегляди

Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31892 перегляди

Глава розвідки США позбавила Блінкена і Саллівана доступу до секретних даних

Тулсі Габбард, глава Нацрозвідки США, скасувала допуск до держтаємниці для Ентоні Блінкена, Джейка Саллівана та інших посадовців. Рішення прийнято за директивою президента Трампа.

Політика • 11 березня, 00:06 • 17688 перегляди

Трамп скасував соратникам Байдена доступ до секретної інформації

Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також без допуску залишились Ліза Монако, Летиція Джеймс та Елвін Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 07:20 • 33732 перегляди

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретних відомостей

Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 02:52 • 34331 перегляди

МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг: які функції зʼявляться

У 2025 році МЗС запустить систему е-Консул для спрощення консульських послуг за кордоном. Серед нововведень - автоматизовані нотаріальні послуги, кур'єрська доставка паспортів та реєстрація народження дітей.

Політика • 22 січня, 12:52 • 26584 перегляди

Сибіга провів останню розмову з Блінкеном: що обговорили дипломати

Міністр закордонних справ України провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили стратегічне партнерство та подальшу співпрацю з новою адміністрацією США.

Політика • 19 січня, 22:10 • 26037 перегляди

Через поглиблення співпраці Вірменії зі США, росія відповідає погрозами - ISW

Вірменія та США створили Комісію стратегічного партнерства для співпраці в економіці, безпеці та обороні. росія відреагувала погрозами та критикою, особливо щодо намірів Вірменії вступити до ЄС.

Новини Світу • 16 січня, 02:48 • 29168 перегляди

Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, деталі угоди обговорюються в Досі

Ізраїль і ХАМАС досягли принципової домовленості про звільнення заручників, остаточні деталі обговорюються в Досі. Основною перешкодою залишається питання виведення ізраїльських військ з Гази.

Новини Світу • 15 січня, 10:36 • 24839 перегляди

У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України

Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив про наміри адміністрації Трампа завершити війну в Україні. За його словами, вони прагнуть зробити це максимально вигідно для українців.

Війна • 14 січня, 21:42 • 81773 перегляди

Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США

Вірменія та США підписали договір про стратегічне партнерство у Вашингтоні. Документ передбачає розширення співпраці в економіці, безпеці та обороні, а також направлення американської прикордонної групи до Вірменії.

Новини Світу • 14 січня, 21:11 • 25668 перегляди

КНДР знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.

Новини Світу • 14 січня, 02:32 • 55893 перегляди

Блінкен: адміністрація Байдена передасть Трампу сильні позиції щодо України

Держсекретар США заявив про передачу майбутній адміністрації Трампа найсильніших позицій у зовнішній політиці. США вже надали Україні $102 млрд, а союзники - $158 млрд допомоги.

Політика • 13 січня, 08:26 • 29127 перегляди

Радники Трампа попередили чиновників Данії про "серйозну налаштованість" в питанні купівлі Гренландії - CNN

Радники Трампа попередили Данію про серйозність намірів щодо купівлі Гренландії для національної безпеки США. Трамп не виключає військових дій та погрожує тарифами, якщо Данія не погодиться.

Новини Світу • 9 січня, 07:57 • 21345 перегляди

Блінкен на зустрічі з Макроном обговорив підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Франції Макроном у Парижі. Сторони обговорили підтримку України, допомогу КНДР росії та ситуацію на Близькому Сході.

Війна • 9 січня, 04:06 • 111502 перегляди

США: Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів

Заступниця постпреда США в ООН повідомила про присутність 12 тисяч північнокорейських військових у Курській області рф. КНДР отримує від росії військові технології та досвід, що посилює її бойовий потенціал.

Війна • 9 січня, 03:34 • 95860 перегляди

"Стримуватиме суперників" у Тихому океані: КНДР заявила про запуск нового типу гіперзвукової ракети

Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.

Новини Світу • 7 січня, 06:26 • 23792 перегляди

Блінкен попередив про можливу передачу росією супутникових технологій КНДР

Держсекретар США Блінкен заявив про наміри рф поділитися передовими космічними технологіями з Північною Кореєю. Це може статися після того, як КНДР надала військову підтримку рф у війні проти України.

Новини Світу • 6 січня, 13:16 • 29628 перегляди

Макрон: "швидкого та легкого рішення в Україні не буде"

Президент Франції заявив про неможливість швидкого вирішення конфлікту в Україні та необхідність реалістичних переговорів.

Війна • 6 січня, 12:48 • 31326 перегляди

Блінкен: запуск північнокорейської ракети підкреслює важливість тристороннього співробітництва в Азії

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності, яка пролетіла 1100 км. Блінкен наголосив на важливості співпраці США, Південної Кореї та Японії на тлі політичної кризи в регіоні.

Новини Світу • 6 січня, 10:50 • 23793 перегляди

Блінкен назвав позицію України на курщині "важливою" для переговорів

Держсекретар США заявив про критичне значення позиції України в курській області для майбутніх переговорів. Блінкен наголосив на необхідності гарантій безпеки для України через загрозу нової атаки путіна.

Війна • 6 січня, 10:27 • 30234 перегляди

КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеулу

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море біля східного узбережжя під час візиту держсекретаря США до Південної Кореї. Блінкен провів зустріч з в.о. президента Південної Кореї та підтвердив підтримку безпеки країни.

Новини Світу • 6 січня, 04:07 • 28612 перегляди

У ЦПД наголошують про численні маніпуляції рф на тему заяв держсекретаря Блінкена

рф поширює маніпуляції щодо заяви Блінкена про постачання зброї Україні до 2022 року.

Війна • 5 січня, 12:28 • 69262 перегляди

"Ми змогли уникнути прямого конфлікту з росією" - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про успішне запобігання прямого конфлікту з РФ під час загрози застосування ядерної зброї. Він також відзначив активність Росії у гібридних атаках та диверсіях.

Війна • 5 січня, 02:24 • 82911 перегляди

Блінкен заявив, що США задовго до початку повномасштабної війни передавали в Україну "багато зброї"

США заздалегідь готувалися до конфлікту і таємно постачали зброю в Україну з вересня 2021 року. Серед поставленого озброєння були Stinger і Javelin, які зіграли важливу роль в обороні Києва.

Війна • 4 січня, 16:50 • 42720 перегляди

США поставить Україну на шлях до членства в НАТО - Блінкен

Держсекретар США заявив про намір поставити Україну на шлях до НАТО та попередив про ризики припинення вогню. За його словами, перемир'я дасть путіну можливість перегрупуватися для нової атаки.

Війна • 4 січня, 15:56 • 38079 перегляди

Говорили про надання Україні спроможностей ППО та збільшення тиску на рф: Сибіга поговорив із Блінкеном

Міністр закордонних справ України провів телефонні переговори з держсекретарем США. Сторони обговорили надання ППО та посилення тиску на росію.

Війна • 27 грудня, 19:57 • 30213 перегляди

Китай розкритикував військову допомогу США Тайваню на 571 млн доларів

США виділили Тайваню військову допомогу на 571 млн доларів, делегувавши розпорядження коштами Ентоні Блінкену. Китай розкритикував це рішення, назвавши його порушенням "принципу одного Китаю" та пообіцяв вжити заходів.

Новини Світу • 22 грудня, 05:37 • 22926 перегляди