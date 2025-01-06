Блінкен назвав позицію України на курщині "важливою" для переговорів
Київ • УНН
Держсекретар США заявив про критичне значення позиції України в курській області для майбутніх переговорів. Блінкен наголосив на необхідності гарантій безпеки для України через загрозу нової атаки путіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що позиція України у прикордонному регіоні росії курщині має критичне значення для будь-яких майбутніх переговорів, пише УНН з посиланням на Le Monde.
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"Їхня позиція в курську важлива, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися наступного року", - сказав Блінкен журналістам у Сеулі.
Блінкен додав, що адміністрація президента США Джо Байдена, яка йде, яка надала Києву мільярди доларів у вигляді безпекової допомоги, хоче гарантувати, що "Україна матиме максимально сильні можливості для гри".
Блінкен заявив, що навіть якщо переговори відбудуться, Україні все одно знадобляться "адекватні гарантії безпеки" проти російського диктатора володимира путіна. "У якийсь момент буде припинення вогню. На думку путіна, це не буде "гра закінчена", - сказав Блінкен. "Його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, переозброїтися і, зрештою, знову атакувати", - сказав Блінкен, закликаючи до "адекватного стримування, щоб він цього не зробив".
Доповнення
5 січня повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ почали наступ в окремих районах курської області у рф.
Радник з Офісу Президента 6 січня вказав, що територія, яку контролюють українські військові, почала збільшуватися у напрямку російського міста курська.