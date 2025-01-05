"Курщина, хороші новини": військовослужбовці ЗСУ почали наступ в окремих районах рф
Київ • УНН
Українські військові почали наступ у декількох районах курської області рф, що стало несподіванкою для противника. В районі села Махновка ворог втратив батальйон північнокорейських солдатів та російських десантників.
Зазначається, що для ворога відповідна операція виявилася повною несподіванкою. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони і ТГ-канал глави Офісу президента.
Українська армія атакує російські сили у кількох напрямках, це стало несподіванкою для противника.
"На Курщині великі переживання в росіян. Сили оборони працюють", - зазначив Коваленко.
Факт українського наступу підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, на що заслуговує", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо
В районі села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. На Покровському напрямку тривають жорсткі бої.
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