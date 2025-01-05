"Курщина, хороші новини": військовослужбовці ЗСУ почали наступ в окремих районах рф

Зазначається, що для ворога відповідна операція виявилася повною несподіванкою. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони і ТГ-канал глави Офісу президента.

Українська армія атакує російські сили у кількох напрямках, це стало несподіванкою для противника.

"На Курщині великі переживання в росіян. Сили оборони працюють", - зазначив Коваленко.

Факт українського наступу підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, на що заслуговує", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

В районі села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. На Покровському напрямку тривають жорсткі бої.

Понад 100 ворожих штурмів за добу на Донеччині, також окупанти завдавали авіаційних ударів по населених пунктах