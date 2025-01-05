Понад 100 ворожих штурмів за добу на Донеччині, також окупанти завдавали авіаційних ударів по населених пунктах
Київ • УНН
За минулу добу зафіксовано 179 бойових зіткнень на різних напрямках. Противник завдав 44 авіаудари та скинув 72 КАБ, здійснивши понад 4 тисячі обстрілів українських позицій.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, зокрема, скинув 72 КАБ.
Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Оперативна інформація станом на 08.00 05.01.2025 щодо російського вторгнення.
Протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.
На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах.
Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.
На Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Дачного та Янтарного.
На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ, до того ж, противник активно залучав бомбардувальну авіацію.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Загризового та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу.
Також на Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат в районах островів Забич та Козацький.
Окремо зазначається, що противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, зокрема, скинув 72 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2410 дронів-камікадзе.
Щодо Курського напрямку: ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.
На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 26 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.
Нагадаємо
УНН передавав, що 04.01.2025 року на фронті відбулося 107 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському, Лиманському та Времівському напрямках. Українські захисники відбили численні атаки противника, зокрема на Курщині - 9 атак загарбників.
У рф повідомляють про атаку на аеродром міллерово05.01.25, 01:48 • 26351 перегляд