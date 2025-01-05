У рф повідомляють про атаку на аеродром міллерово
Київ • УНН
У ростовській області рф зафіксовано атаки безпілотників та вибухи в районі військового аеродрому міллерово. Місцева влада повідомляє про знищення БПЛА в міллерівському та тарасівському районах.
У деяких містах ростовської області (рф) у ніч проти 5 січня пролунали вибухи на тлі фіксації в регіоні безпілотників. Гучно було, зокрема, в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де розташований військовий аеродром. Про це повідомляє губернатор ростовської області юрій слюсар та російські Telegram-канали, пише УНН.
"Знищено БПЛА у Міллерівському та Тарасівському районах. За оперативними даними постраждалих немає. Військові продовжують відбивати повітряну атаку", - розповів місцевий губернатор.
Тим часом в мережі були оприлюднені кадри дронових атак.
Нагадаємо
У ленінградській області атаковано найбільший морський торговельний порт росії Усть-Луга. Військовий аеродром "Балтимор" у воронезькій області також зазнав нападу дронів.