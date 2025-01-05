В рф сообщают об атаке на аэродром миллерово

В некоторых городах ростовской области (рф) в ночь на 5 января прогремели взрывы на фоне фиксации в регионе беспилотников. Громко было, в частности, в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где расположен военный аэродром. Об этом сообщает губернатор ростовской области Юрий Слюсарь и российские Telegram-каналы, пишет УНН.

"Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - рассказал местный губернатор.

Тем временем в сети были обнародованы кадры дроновых атак.

Напомним

В ленинградской области атакован крупнейший морской торговый порт россии Усть-Луга. Военный аэродром "Балтимор" в воронежской области также подвергся нападению дронов.