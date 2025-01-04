У росії заявили про атаки на морський торговельний порт та військовий аеродром: що відомо

Найбільший у росії морський торговельний порт Усть-Луга намагалися атакувати у ніч на 4 січня безпілотники в ленінградській області. Крім того, дронової атаки зазнав військовий аеродром "Балтимор", який розташований у воронезькій області. Про це УНН повідомляє із посиланням на Astra.

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Джерела Astra повідомляють, що більшість безпілотників, які атакували сьогодні ленінградську область, було нібито збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга.

Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. Губернатор раніше відзвітував про 4 збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень немає.

Згідно з відкритими даними, морський торговельний порт Усть-Луга почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу. До початку 2020-х став другим за величиною в росії - після новоросійська.

Крім того, за даними Astra, військовий аеродром "Балтимор" у ніч на 2 січня атакували щонайменше 5 безпілотників, усі вони буцімто були збиті. Сьогодні регіон знову атакували БПЛА, місцеві жителі повідомляли про вибухи, загрозу підтвердив губернатор.

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