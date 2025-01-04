У рф заявили про атаку на завод з виробництва ракетних двигунів: що відомо
Київ • УНН
У смоленській області рф дрони атакували завод "Авангард", що виробляє двигуни для ракет. міноборони рф заявило про збиття 16 безпілотників над різними регіонами.
У ніч на 4 січня у росії безпілотники атакували завод з виробництва двигунів для ракет, який базується у смоленській області. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, імовірно метою атаки БПЛА могло бути підприємство АТ "Авангард".
АТ "Авангард" входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів росії - АТ "ВПК "НВО машинобудування", у складі якого 2013 року увійшло до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
На підприємстві серійно виробляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.
У міноборони рф заявили про збиття 16 дронів. Десять БПЛА начебто було знищено над територією брянської області, три - над територією смоленської області та по одному - над територіями бєлгородської, псковської та ленінградської області.
Аеропорт санкт-петербурга "пулково" ввів обмеження на прийом і виліт рейсів04.01.25, 08:15 • 28193 перегляди