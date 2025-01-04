У рф заявили про атаку на завод з виробництва ракетних двигунів: що відомо

У ніч на 4 січня у росії безпілотники атакували завод з виробництва двигунів для ракет, який базується у смоленській області. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.

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Як зазначається, імовірно метою атаки БПЛА могло бути підприємство АТ "Авангард".

АТ "Авангард" входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів росії - АТ "ВПК "НВО машинобудування", у складі якого 2013 року увійшло до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

На підприємстві серійно виробляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

У міноборони рф заявили про збиття 16 дронів. Десять БПЛА начебто було знищено над територією брянської області, три - над територією смоленської області та по одному - над територіями бєлгородської, псковської та ленінградської області.

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