Аеропорт санкт-петербурга "пулково" ввів обмеження на прийом і виліт рейсів
Київ • УНН
санкт-петербурзький аеропорт "пулково" вдруге за добу обмежив прийом і виліт рейсів. Шість літаків перенаправлені в зону очікування біля ладозького озера через можливу загрозу атаки безпілотників.
Аеропорт російського санкт-петербурга "пулково" вдруге за добу ввів обмеження на прийом і виліт рейсів. Про це російське повідомляє росЗМІ із посиланням на Росавіацію, російські Telegram-канали, пише УНН.
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Зазначається, що "обмеження введені в аеропорту "пулково" для забезпечення безпеки".
Тим часом Telegram-канали повідомляють, що шість літаків, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі ладозького озера.
Серед них рейси з череповця, тюмені, челябінська, самари, новосибірська та пермі.
За попередніми даними, пишуть пабліки, обмеження введені через загрозу атаки БПЛА.
Нагадаємо
В аеропорту російського саранська скасовано всі вильоти та прийом повітряних суден. Причиною стала ймовірна загроза атаки безпілотників. Також режим "Килим" було оголошено в аеропортах калуги, пензи та саратова.