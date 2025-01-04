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Аеропорт санкт-петербурга "пулково" ввів обмеження на прийом і виліт рейсів

Аеропорт санкт-петербурга "пулково" ввів обмеження на прийом і виліт рейсів

Київ • УНН

 • 28193 перегляди

санкт-петербурзький аеропорт "пулково" вдруге за добу обмежив прийом і виліт рейсів. Шість літаків перенаправлені в зону очікування біля ладозького озера через можливу загрозу атаки безпілотників.

Аеропорт російського санкт-петербурга "пулково" вдруге за добу ввів обмеження на прийом і виліт рейсів. Про це російське повідомляє росЗМІ із посиланням на Росавіацію, російські Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що "обмеження введені в аеропорту "пулково" для забезпечення безпеки".

Тим часом Telegram-канали повідомляють, що шість літаків, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі ладозького озера.

Серед них рейси з череповця, тюмені, челябінська, самари, новосибірська та пермі.

За попередніми даними, пишуть пабліки, обмеження введені через загрозу атаки БПЛА.

Нагадаємо

В аеропорту російського саранська скасовано всі вильоти та прийом повітряних суден. Причиною стала ймовірна загроза атаки безпілотників. Також режим "Килим" було оголошено в аеропортах калуги, пензи та саратова.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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