У низці аеропортів рф оголошено режим "Килим": є загроза атаки безпілотників

У російському Саранську та ще трьох містах оголошено режим "Килим", передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Як повідомляє Baza, усі вильоти та прийом повітряних суден з російського аеропорту скасовано.

За попередніми даними, причиною є ймовірна загроза атаки безпілотників.

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Наразі відомо, що режим "Килим" також оголошено в аеропортах Калуги, Пензи та Саратова.

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