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У низці аеропортів рф оголошено режим "Килим": є загроза атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 35997 перегляди

В аеропорту російського Саранська скасовано всі вильоти та прийом повітряних суден. Причиною стала ймовірна загроза атаки безпілотників.

У російському Саранську та ще трьох містах оголошено режим "Килим", передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал Baza.

Як повідомляє Baza, усі вильоти та прийом повітряних суден з російського аеропорту скасовано.

За попередніми даними, причиною є ймовірна загроза атаки безпілотників.

Додамо

Наразі відомо, що режим "Килим" також оголошено в аеропортах Калуги, Пензи та Саратова.

Атака безпілотників спричинила пожежу на нафтобазі у смоленській області рф31.12.24, 04:40 • 110504 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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