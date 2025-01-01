У низці аеропортів рф оголошено режим "Килим": є загроза атаки безпілотників
Київ • УНН
В аеропорту російського Саранська скасовано всі вильоти та прийом повітряних суден. Причиною стала ймовірна загроза атаки безпілотників.
У російському Саранську та ще трьох містах оголошено режим "Килим", передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал Baza.
Як повідомляє Baza, усі вильоти та прийом повітряних суден з російського аеропорту скасовано.
За попередніми даними, причиною є ймовірна загроза атаки безпілотників.
Додамо
Наразі відомо, що режим "Килим" також оголошено в аеропортах Калуги, Пензи та Саратова.
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