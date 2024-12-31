Атака безпілотників спричинила пожежу на нафтобазі у смоленській області рф

У російській смоленській області горить нафтобаза після атаки безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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У ярцевому сталася пожежа на нафтобазі після атаки, ймовірно, українських безпілотників. Інформацію про інцидент підтвердив голова району роман захаров.

За словами захарова, атаку було спрямовано на об’єкт паливно-енергетичного комплексу, що призвело до серії спалахів. Наразі ведеться розслідування обставин події.

Інформація про подальший розвиток ситуації буде оновлюватися.

У воронезькій області рф горить нафтобаза