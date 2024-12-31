Атака безпілотників спричинила пожежу на нафтобазі у смоленській області рф
Київ • УНН
На нафтобазі в ярцевому смоленської області терористичної країни сталася пожежа після атаки безпілотників. Голова району підтвердив, що атаку було спрямовано на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.
У російській смоленській області горить нафтобаза після атаки безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У ярцевому сталася пожежа на нафтобазі після атаки, ймовірно, українських безпілотників. Інформацію про інцидент підтвердив голова району роман захаров.
За словами захарова, атаку було спрямовано на об’єкт паливно-енергетичного комплексу, що призвело до серії спалахів. Наразі ведеться розслідування обставин події.
Інформація про подальший розвиток ситуації буде оновлюватися.
У воронезькій області рф горить нафтобаза 04.10.24, 03:19 • 18719 переглядiв