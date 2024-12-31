Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф
Киев • УНН
На нефтебазе в ярцево смоленской области террористической страны произошел пожар после атаки беспилотников. Глава района подтвердил, что атака была направлена на объект топливно-энергетического комплекса.
В российской смоленской области горит нефтебаза после атаки беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В Ярцево произошел пожар на нефтебазе после атаки, вероятно, украинских беспилотников. Информацию об инциденте подтвердил глава района роман захаров.
По словам захарова, атака была направлена на объект топливно-энергетического комплекса, что привело к серии вспышек. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.
Информация о дальнейшем развитии ситуации будет обновляться.
В воронежской области рф горит нефтебаза4 окт. 2024, 00:19 • 18473 просмотра