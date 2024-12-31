Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф

В российской смоленской области горит нефтебаза после атаки беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В Ярцево произошел пожар на нефтебазе после атаки, вероятно, украинских беспилотников. Информацию об инциденте подтвердил глава района роман захаров.

По словам захарова, атака была направлена на объект топливно-энергетического комплекса, что привело к серии вспышек. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

Информация о дальнейшем развитии ситуации будет обновляться.

В воронежской области рф горит нефтебаза