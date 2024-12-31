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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф

Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф

Киев  •  УНН

 • 15604 просмотра

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На нефтебазе в ярцево смоленской области террористической страны произошел пожар после атаки беспилотников. Глава района подтвердил, что атака была направлена на объект топливно-энергетического комплекса.

В российской смоленской области горит нефтебаза после атаки беспилотников. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали 

В Ярцево произошел пожар на нефтебазе после атаки, вероятно, украинских беспилотников. Информацию об инциденте подтвердил глава района роман захаров. 

По словам захарова, атака была направлена на объект топливно-энергетического комплекса, что привело к серии вспышек. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. 

Информация о дальнейшем развитии ситуации будет обновляться.

В воронежской области рф горит нефтебаза4 окт. 2024, 00:19 • 18473 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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