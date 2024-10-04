В воронежской области рф горит нефтебаза

В воронежской области рф пылает нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Ганна. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Очевидцы утверждают, что в результате атаки БпЛА нанесен ущерб на объекте.

Ранее губернатор региона объявил об опасности возможной атаки БпЛА, предупредив жителей об угрозе. Сейчас местные власти не предоставляют официальных комментариев относительно масштабов повреждений.

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