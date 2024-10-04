В воронежской области рф горит нефтебаза
Киев • УНН
В поселке воронежской области рф пылает нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт". Местные власти официально не комментируют ситуацию.
В воронежской области рф пылает нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Ганна. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Очевидцы утверждают, что в результате атаки БпЛА нанесен ущерб на объекте.
Ранее губернатор региона объявил об опасности возможной атаки БпЛА, предупредив жителей об угрозе. Сейчас местные власти не предоставляют официальных комментариев относительно масштабов повреждений.
В рф снова пылает: в иркутской области произошел взрыв на нефтегазовом месторождении18 декабря 2022, 15:20 • 654037 просмотров