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У воронезькій області рф горить нафтобаза

У воронезькій області рф горить нафтобаза

Київ • УНН

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У селищі воронезької області рф палає нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт". Місцева влада офіційно не коментує ситуацію.

У воронезькій області рф палає нафтобаза ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу ганна. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Очевидці стверджують, що внаслідок атаки БпЛА завдано пошкоджень на об'єкті.

Раніше губернатор регіону оголосив про небезпеку можливої атаки БпЛА, попередивши мешканців про загрозу. Наразі місцева влада не надає офіційних коментарів щодо масштабів пошкоджень.

В рф знову палає: в іркутській області стався вибух на нафтогазовому родовищі18.12.22, 17:20 • 654102 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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