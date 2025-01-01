В ряде аэропортов рф объявлен режим "Ковер": есть угроза атаки беспилотников

В российском Саранске и еще трех городах объявлен режим "Ковер", сообщает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Как сообщает Baza, все вылеты и прием воздушных судов из российского аэропорта отменены.

По предварительным данным, причиной является возможная угроза атаки беспилотников.

Добавим

Известно, что режим "Ковер" также объявлен в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова.

Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф