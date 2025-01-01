В ряде аэропортов рф объявлен режим "Ковер": есть угроза атаки беспилотников
Киев • УНН
В аэропорту российского Саранска отменены все вылеты и прием воздушных судов. Причиной стала вероятная угроза атаки беспилотников.
В российском Саранске и еще трех городах объявлен режим "Ковер", сообщает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
Как сообщает Baza, все вылеты и прием воздушных судов из российского аэропорта отменены.
По предварительным данным, причиной является возможная угроза атаки беспилотников.
Добавим
Известно, что режим "Ковер" также объявлен в аэропортах Калуги, Пензы и Саратова.
Атака беспилотников вызвала пожар на нефтебазе в смоленской области рф31 дек. 2024, 02:40 • 109298 просмотров