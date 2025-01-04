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Аэропорт санкт-петербурга "пулково" ввел ограничения на прием и вылет рейсов

Аэропорт санкт-петербурга "пулково" ввел ограничения на прием и вылет рейсов

Киев  •  УНН

 • 9618 просмотра

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санкт-петербургский аэропорт "пулково" второй раз за сутки ограничил прием и вылет рейсов. Шесть самолетов перенаправлены в зону ожидания у Ладожского озера из-за возможной угрозы атаки беспилотников.

Аэропорт российского санкт-петербурга "пулково" второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов. Об этом российское сообщает росСМИ со ссылкой на росавиацию, российские Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что "ограничения введены в аэропорту „пулково" для обеспечения безопасности".

Тем временем Telegram-каналы сообщают, что шесть самолетов, которые шли на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.

Среди них рейсы из череповца, тюмени, челябинска, самары, новосибирска и перми.

По предварительным данным, пишут паблики, ограничения введены из-за угрозы атаки БПЛА.

Напомним

В аэропорту российского саранска отменены все вылеты и прием воздушных судов. Причиной стала вероятная угроза атаки беспилотников. Также режим "Ковер" был объявлен в аэропортах калуги, пензы и саратова.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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