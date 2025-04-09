Уильям, принц Уэльский

Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.
Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в депортации принца Гарри из США, несмотря на проверку законности его пребывания. По
словам президента, "у Гарри и так хватает проблем с женой".
Принц Чарльз дал Меган Маркл прозвище "Вольфрам" из-за ее стойкого характера и непоколебимости. Это было знаком уважения и
способом поприветствовать ее в королевской семье.
Принцесса Уэльская сообщила о своем состоянии после возвращения в больницу Марсдена. Кэтрин поблагодарила медперсонал за заботу и выразила оптимизм относительно будущего.
Принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием, опубликовав трогательное послание и новую фотографию. Он отметил ее силу духа в
течение последнего года, когда она боролась с раком.
Букингемский дворец сообщил о положительной динамике лечения рака у короля Чарльза. В 2025 году Чарльз планирует возобновить
полную программу государственных обязанностей, включая зарубежные визиты.
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле после завершения химиотерапии. Это ее первое
крупное публичное мероприятие за последние 8 месяцев после диагностирования рака.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра
раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.
Пилот британских ВВС погиб в катастрофе самолета "Спитфайр", что привело к временной приостановке полета в память о "битве за
Британию".