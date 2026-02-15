$42.990.00
Валентинки от королевской семьи: Уильям и Кейт показали совместное фото, а Меган Маркл — редкое фото Гарри с дочерью

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Принц и принцесса Уэльские опубликовали черно-белый портрет, а Меган Маркл поделилась редким снимком принца Гарри с дочерью Лилибет. Это произошло на фоне новых обвинений в связях Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.

Валентинки от королевской семьи: Уильям и Кейт показали совместное фото, а Меган Маркл — редкое фото Гарри с дочерью

Принц и принцесса Уэльские отметили День святого Валентина, поделившись портретом, а Меган Маркл опубликовала редкую фотографию принца Гарри с их дочерью Лилибет, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Уильям и Кейт опубликовали черно-белую фотографию, на которой они сидят бок о бок в поле, на платформе социальных сетей X в субботу с простым сообщением "С Днем святого Валентина".

По сравнению со снимком, которым королевская пара поделилась 14 февраля прошлого года, на котором принц Уильям целует Кейт в щеку, нынешняя сцена на свежем воздухе выглядит целостной и сдержанной.

Снимок был опубликован на фоне того, как королевская семья пытается справиться с последствиями новых обвинений относительно связей Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

В прошлом году принц и принцесса Уэльские впервые загрузили фотографию в честь Дня святого Валентина.

Цветная фотография пары, которая держится за руки, сидя на коврике в лесу, была переработанным кадром из видео, в котором сообщалось о завершении лечения рака Кейт.

Публичное подтверждение любви произошло после того, как Кейт перенесла операцию на брюшной полости и химиотерапию для лечения нераскрытого типа рака.

Кейт сейчас находится в стадии ремиссии после того, как ей поставили диагноз в 2024 году, в том же году, когда королю поставили диагноз рак.

Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок05.02.26, 01:05 • 85835 просмотров

Добавим

Тем временем герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram фотографию герцога Сассекского, который стоит на лужайке, держа на руках 4-летнюю Лилибет.

Лилибет, одетая в бледно-розовый балетный костюм, держит нити, прикрепленные к букету красных воздушных шариков.

"Эти двое + Арчи = мои вечные валентинки", – говорится в подписи к фотографии.

Герцог и герцогиня Сассекские редко публикуют фотографии своих детей.

Супруги сейчас живут в Калифорнии.

Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе29.10.25, 10:05 • 87002 просмотра

Антонина Туманова

