Валентинки от королевской семьи: Уильям и Кейт показали совместное фото, а Меган Маркл — редкое фото Гарри с дочерью
Принц и принцесса Уэльские опубликовали черно-белый портрет, а Меган Маркл поделилась редким снимком принца Гарри с дочерью Лилибет. Это произошло на фоне новых обвинений в связях Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.
Принц и принцесса Уэльские отметили День святого Валентина, поделившись портретом, а Меган Маркл опубликовала редкую фотографию принца Гарри с их дочерью Лилибет, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Уильям и Кейт опубликовали черно-белую фотографию, на которой они сидят бок о бок в поле, на платформе социальных сетей X в субботу с простым сообщением "С Днем святого Валентина".
По сравнению со снимком, которым королевская пара поделилась 14 февраля прошлого года, на котором принц Уильям целует Кейт в щеку, нынешняя сцена на свежем воздухе выглядит целостной и сдержанной.
Снимок был опубликован на фоне того, как королевская семья пытается справиться с последствиями новых обвинений относительно связей Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.
В прошлом году принц и принцесса Уэльские впервые загрузили фотографию в честь Дня святого Валентина.
Цветная фотография пары, которая держится за руки, сидя на коврике в лесу, была переработанным кадром из видео, в котором сообщалось о завершении лечения рака Кейт.
Публичное подтверждение любви произошло после того, как Кейт перенесла операцию на брюшной полости и химиотерапию для лечения нераскрытого типа рака.
Кейт сейчас находится в стадии ремиссии после того, как ей поставили диагноз в 2024 году, в том же году, когда королю поставили диагноз рак.
Добавим
Тем временем герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram фотографию герцога Сассекского, который стоит на лужайке, держа на руках 4-летнюю Лилибет.
Лилибет, одетая в бледно-розовый балетный костюм, держит нити, прикрепленные к букету красных воздушных шариков.
"Эти двое + Арчи = мои вечные валентинки", – говорится в подписи к фотографии.
Герцог и герцогиня Сассекские редко публикуют фотографии своих детей.
Супруги сейчас живут в Калифорнии.
