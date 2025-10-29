$42.080.01
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе

Киев • УНН

 • 6008 просмотра

Принц Гарри и Меган Маркл были замечены на четвертой игре Мировой серии 2025 года между Toronto Blue Jays и Los Angeles Dodgers. Пара поддерживала хозяев поля, одевшись в синие кепки "Доджерс" и белые рубашки.

Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл появились на четвертой игре Мировой серии 2025 года. Королевские особы активно наблюдали за противостоянием Toronto Blue Jays и Los Angeles Dodgers.

Передает УНН со ссылкой на Page Six.

Подробности

Принц Гарри и Меган Маркл были замечены на четвертой игре Мировой серии по бейсболу на культовом стадионе Dodger в Лос-Анджелесе. Герцог и герцогиня Сассекские наблюдали за противостоянием между командами Toronto Blue Jays («Торонто Блю Джейс») и Los Angeles Dodgers («Лос-Анджелес Доджерс»).

Справка

«Лос-Анджелес Доджерс» сейчас лидируют в чемпионате США со счетом 2:1 против «Торонто Блю Джейс».

Во время матча Маркл и Гарри были одеты в синие кепки «Dodgers» и белые рубашки. Было видно, что они поддерживают хозяев поля, — в определенный момент герцог и герцогиня Сассекские аплодировали «Dodgers».

Это заметили другие болельщики, отреагировав в соцсетях:

Приятно видеть мировых икон, представляющих Лос-Анджелес! .. Доджерс объединяют мир, по одной кепке за раз

- заявил один из фанатов.

В целом, появление герцога и герцогини Сассекских на одном из важнейших спортивных событий в Соединенных Штатах стало одним из самых обсуждаемых событий вечера.

Интересно, что появление на стадионе в США произошло через два дня после того, как Гарри и Маркл окунулись в атмосферу Хэллоуина, весело проведя день на тыквенном поле.

В сети пользовались популярностью фото, на которых их 6-летний сын, принц Арчи, и 4-летняя дочь, принцесса Лилибет, выбирают тыквы.

Напомним

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустила свою первую рождественскую линейку бренда As Ever, в которую вошли свечи, мед и вино премиум-класса. Центральным элементом коллекции стала свеча за 64 доллара, вдохновленная ее свадьбой с принцем Гарри, и вино Napa Valley Brut 2021 года стоимостью 89 долларов.

Игорь Тележников

