Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі

Принц Гаррі та Меган Маркл з'явились на четвертій грі Світової серії 2025 року. Королівські особи активно спостерігали за протистоянням Toronto Blue Jays та Los Angeles Dodgers.

Передає УНН із посиланням Рagesix.

Принц Гаррі та Меган Маркл були помічені на четвертій грі Світової серії з бейсболу на культовому стадіоні Dodger у Лос-Анджелесі. Герцог і герцогиня Сассекські спостерігали за протистоянням між командами Toronto Blue Jays ("Торонто Блю Джейс") та Los Angeles Dodgers ("Лос-Анджелес Доджерс").

"Лос-Анджелес Доджерс" зараз лідирують у чемпіонаті США з рахунком 2:1 проти "Торонто Блю Джейс".

Під час матчу Маркл та Гаррі були одягнені у сині кепки "Dodgers " та білі сорочки. Було видно, що вони підтримують господарів поля, - у певний момент герцог та герцогиня Сассекські аплодували "Dodgers."

Це помітили інші вболювальники, відреагувавши у соцмережах:

Приємно бачити світових ікон, які представляють Лос-Анджелес! .. Доджерс об'єднують світ, один кеп за раз - заявив один з фанатів.

Загалом, поява герцога та герцогині Сассекських на одній з найважливіших спортивних подій у Сполучених Штатах стала однією з найбільш обговорюваних подій вечора.

Цікаво, що поява на стадіоні у США, відбулася через два дні після того, як Гаррі та Маркл поринули в атмосферу Гелловіна, весело провівши день на гарбузовому полі.

У мережі користувалися популярністю фото, на яких хній 6-річний син, принц Арчі, та 4-річна донька, принцеса Лілібет, вибирають гарбузи.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл випустила свою першу різдвяну лінійку бренду As Ever, до якої увійшли свічки, мед і вино преміумкласу. Центральним елементом колекції стала свічка за 64 долари, натхненна її весіллям із принцом Гаррі, та вино Napa Valley Brut 2021 року вартістю 89 доларів.