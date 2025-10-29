$42.080.01
Ексклюзив
07:00 • 14105 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 17933 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 23007 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 76881 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 46375 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 47731 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 74917 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38340 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28510 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22501 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Принц Гаррі та Меган Маркл були помічені на четвертій грі Світової серії 2025 року між Toronto Blue Jays та Los Angeles Dodgers. Пара підтримувала господарів поля, одягнувшись у сині кепки "Доджерс" та білі сорочки.

Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі

Принц Гаррі та Меган Маркл з'явились на четвертій грі Світової серії 2025 року. Королівські особи активно спостерігали за протистоянням Toronto Blue Jays та Los Angeles Dodgers.

Передає УНН із посиланням Рagesix.

Деталі

Принц Гаррі та Меган Маркл були помічені на четвертій грі Світової серії з бейсболу на культовому стадіоні Dodger у Лос-Анджелесі. Герцог і герцогиня Сассекські спостерігали за протистоянням між командами Toronto Blue Jays ("Торонто Блю Джейс") та Los Angeles Dodgers ("Лос-Анджелес Доджерс"). 

Довідка

"Лос-Анджелес Доджерс" зараз лідирують у чемпіонаті США з рахунком 2:1 проти "Торонто Блю Джейс". 

Під час матчу Маркл та Гаррі були одягнені у сині кепки "Dodgers " та білі сорочки. Було видно, що вони підтримують господарів поля, - у певний момент герцог та герцогиня Сассекські аплодували "Dodgers."

Це помітили інші вболювальники, відреагувавши у соцмережах:

Приємно бачити світових ікон, які представляють Лос-Анджелес! .. Доджерс об'єднують світ, один кеп за раз

- заявив один з фанатів. 

Загалом, поява герцога та герцогині Сассекських на одній з найважливіших спортивних подій у Сполучених Штатах стала однією з найбільш обговорюваних подій вечора.

Цікаво, що поява на стадіоні у США, відбулася через два дні після того, як Гаррі та Маркл поринули в атмосферу Гелловіна, весело провівши день на гарбузовому полі.

У мережі користувалися популярністю фото, на яких хній 6-річний син, принц Арчі, та 4-річна донька, принцеса Лілібет, вибирають гарбузи.

Нагадаємо

Герцогиня Сассекська Меган Маркл випустила свою першу різдвяну лінійку бренду As Ever, до якої увійшли свічки, мед і вино преміумкласу. Центральним елементом колекції стала свічка за 64 долари, натхненна її весіллям із принцом Гаррі, та вино Napa Valley Brut 2021 року вартістю 89 доларів.

Ігор Тележніков

