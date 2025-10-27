Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми

$42.000.10
Ексклюзив
12:53 • 11182 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 13401 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 20284 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 32455 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 36487 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 35289 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 33500 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27614 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 59100 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 55102 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Популярнi новини
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 46118 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 55057 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 28229 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 31889 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23796 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 1304 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 11181 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 86924 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 107984 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 124691 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Гаррі, герцог Сассекський
Олена Сосєдка
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Бельгія
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 6970 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 12151 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23808 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 51960 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 74067 перегляди
Актуальне
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми

Київ • УНН

 • 6964 перегляди

Герцогиня Сассекська Меган Маркл одягла вбрання вартістю понад 1600 доларів для поїздки на гарбузову плантацію з родиною. Вона була в куртці Anine Bing за 400 доларів та чоботях Co Leather за 1195 доларів.

Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми

Герцогиня Сассекська Меган Маркл одягла вбрання вартістю понад 1600 доларів для невимушеної поїздки до свята Гелловіна на гарбузову плантацію цими вихідними з сім'єю, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

На кадрах, опублікованих у Instagram, 44-річна герцогиня Сассекська тримається за руки з чоловіком - принцом Гаррі - і спостерігає за тим, як її діти, шестирічний Арчі та чотирирічна Лілібет, досліджують гарбузове поле неподалік їхнього будинку в Каліфорнії.

Попри невимушений характер поїздки, Меган постаралася виглядати стильно в коричневій утепленій стьобаній куртці Anine Bing "Luca" за 400 доларів, яку вона нещодавно одягала під час поїздки до Вашингтона в окрузі Колумбія на саміт найвпливовіших жінок за версією журналу Fortune.

Мати двох дітей доповнила елегантну куртку чорними вузькими джинсами та чорними чоботями для верхової їзди Co Leather, які коштують 1195 доларів, і зібрала волосся у низький хвіст, завершивши свій практичний та невимушений образ.

Гаррі, своєю чергою, вибрав повсякденний образ, одягнувши джинси, толстовку з капюшоном та бейсболку.

Вважається, що Сасекські відвідали ферму Lane Farms в Санта-Барбарі, розташовану "за два кроки" від їхнього особняка в Монтесіто.

Якоїсь миті камера зафіксувала пару, що тримається за руки і спостерігає, як Арчі передивляється овочі ферми, перш ніж пробігти кукурудзяним лабіринтом.

До родини також приєдналися близький друг Меган Маркус Андерсон та її мати Дорія Регланд, які вирізали гарбуз, а Гаррі майстерно вирізав моторошне обличчя на власному ліхтарику з гарбуза.

Як завжди, коментарі до відео відключені, а кількість лайків прихована.

Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13.10.25, 17:34 • 38739 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
