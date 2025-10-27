Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Київ • УНН
Герцогиня Сассекська Меган Маркл одягла вбрання вартістю понад 1600 доларів для поїздки на гарбузову плантацію з родиною. Вона була в куртці Anine Bing за 400 доларів та чоботях Co Leather за 1195 доларів.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл одягла вбрання вартістю понад 1600 доларів для невимушеної поїздки до свята Гелловіна на гарбузову плантацію цими вихідними з сім'єю, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
На кадрах, опублікованих у Instagram, 44-річна герцогиня Сассекська тримається за руки з чоловіком - принцом Гаррі - і спостерігає за тим, як її діти, шестирічний Арчі та чотирирічна Лілібет, досліджують гарбузове поле неподалік їхнього будинку в Каліфорнії.
Попри невимушений характер поїздки, Меган постаралася виглядати стильно в коричневій утепленій стьобаній куртці Anine Bing "Luca" за 400 доларів, яку вона нещодавно одягала під час поїздки до Вашингтона в окрузі Колумбія на саміт найвпливовіших жінок за версією журналу Fortune.
Мати двох дітей доповнила елегантну куртку чорними вузькими джинсами та чорними чоботями для верхової їзди Co Leather, які коштують 1195 доларів, і зібрала волосся у низький хвіст, завершивши свій практичний та невимушений образ.
Гаррі, своєю чергою, вибрав повсякденний образ, одягнувши джинси, толстовку з капюшоном та бейсболку.
Вважається, що Сасекські відвідали ферму Lane Farms в Санта-Барбарі, розташовану "за два кроки" від їхнього особняка в Монтесіто.
Якоїсь миті камера зафіксувала пару, що тримається за руки і спостерігає, як Арчі передивляється овочі ферми, перш ніж пробігти кукурудзяним лабіринтом.
До родини також приєдналися близький друг Меган Маркус Андерсон та її мати Дорія Регланд, які вирізали гарбуз, а Гаррі майстерно вирізав моторошне обличчя на власному ліхтарику з гарбуза.
Як завжди, коментарі до відео відключені, а кількість лайків прихована.
