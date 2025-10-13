Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл особисто звернулася до креативного директора Balenciaga П’єрпаоло Піччолі з проханням дозволити їй відвідати показ у Парижі. Сам дизайнер зізнався, що її поява була не частиною піар-стратегії, а скоріше сюрпризом для гостей, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Герцогиня Сассекська заявила, що візит на Тиждень моди у французькій столиці став "кульмінацією багаторічної… дружби" з П'єрпаоло Піччолі. Але Піччолі був дещо стриманішим у своїй відповіді, натякнувши, що їхня дружба полягає у звичайному листуванні.

Коли його запитали про поїздку Меган він відповів: "Ми з Меган познайомилися кілька років тому, і з того часу листуємося. Вона зв'язалася зі мною і сказала, що хотіла б прийти на показ".

За його словами, "не було жодної великої піар-стратегії".

"Я нікому не казав про її приїзд, бо хотів, щоб це залишилося сюрпризом. У моді справжні сюрпризи трапляються рідко, і цей був прекрасний", – розповів він нью-йоркському журналу The Cut.

