Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже
Киев • УНН
Герцогиня Сассекская Меган Маркл лично обратилась к креативному директору Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли с просьбой разрешить ей посетить показ в Париже. Сам дизайнер признался, что ее появление было не частью пиар-стратегии, а скорее сюрпризом для гостей, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Герцогиня Сассекская заявила, что визит на Неделю моды во французской столице стал "кульминацией многолетней… дружбы" с Пьерпаоло Пиччоли. Но Пиччоли был несколько сдержаннее в своем ответе, намекнув, что их дружба заключается в обычной переписке.
Когда его спросили о поездке Меган, он ответил: "Мы с Меган познакомились несколько лет назад, и с тех пор переписываемся. Она связалась со мной и сказала, что хотела бы прийти на показ".
По его словам, "не было никакой большой пиар-стратегии".
"Я никому не говорил о ее приезде, потому что хотел, чтобы это осталось сюрпризом. В моде настоящие сюрпризы случаются редко, и этот был прекрасен", – рассказал он нью-йоркскому журналу The Cut.
