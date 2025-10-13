Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже

Герцогиня Сассекская Меган Маркл лично обратилась к креативному директору Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли с просьбой разрешить ей посетить показ в Париже. Сам дизайнер признался, что ее появление было не частью пиар-стратегии, а скорее сюрпризом для гостей, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Герцогиня Сассекская заявила, что визит на Неделю моды во французской столице стал "кульминацией многолетней… дружбы" с Пьерпаоло Пиччоли. Но Пиччоли был несколько сдержаннее в своем ответе, намекнув, что их дружба заключается в обычной переписке.

Когда его спросили о поездке Меган, он ответил: "Мы с Меган познакомились несколько лет назад, и с тех пор переписываемся. Она связалась со мной и сказала, что хотела бы прийти на показ".

По его словам, "не было никакой большой пиар-стратегии".

"Я никому не говорил о ее приезде, потому что хотел, чтобы это осталось сюрпризом. В моде настоящие сюрпризы случаются редко, и этот был прекрасен", – рассказал он нью-йоркскому журналу The Cut.

Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри