Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри

09:44 • 4758 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 2502 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 5386 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 10926 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14101 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23424 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44083 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41555 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42119 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74119 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 24960 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 10235 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 21229 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo05:21 • 8794 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 15531 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 4824 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64832 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 74138 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 68394 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 57643 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 612 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 4260 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 64832 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 28612 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 42754 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в США, где герцогиня Сассекская появилась в Нью-Йорке на гала-вечере Project Healthy Mind Gala в черном костюме от Armani. Супруги получили награду Humanitarians of the Year за работу фонда Archewell Foundation.

Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись на американскую землю. Спустя несколько дней после дебюта на Неделе моды в Париже на показе Balenciaga, герцогиня Сассекская с мужем появилась в Нью-Йорке на гала-вечере Project Healthy Mind Gala, где продемонстрировала еще один минималистичный образ - черный костюм от Armani с глубоким вырезом на блейзере и брюками в тон, сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Она собрала волосы в хвост, дополнив образ массивным золотым ожерельем-цепочкой и серьгами-гвоздиками, а также маленьким черным клатчем, держась за руки с Гарри на, как говорят, "красной дорожке", которая, однако, на этом мероприятии была черного цвета.

Принц Гарри также выбрал черный костюм, дополнив образ белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Супруги из королевской семьи были удостоены награды Humanitarians of the Year в знак признания их работы, выполненной через фонд Archewell Foundation, чтобы сделать цифровой мир безопаснее для молодежи и их семей.

До недавнего времени Маркл находилась в Париже, но это уже второе крупное мероприятие принца в Нью-Йорке на этой неделе. В среду Гарри неожиданно появился в Австрало-американской ассоциации на мероприятии, организованном Институтом мужского здоровья Movember.

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт28.09.25, 18:06 • 9871 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
благотворительность
Принц Гарри, герцог Сассекский
Австралия
Нью-Йорк
Париж
Меган, герцогиня Сассекская