Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри
Киев • УНН
Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в США, где герцогиня Сассекская появилась в Нью-Йорке на гала-вечере Project Healthy Mind Gala в черном костюме от Armani. Супруги получили награду Humanitarians of the Year за работу фонда Archewell Foundation.
Принц Гарри и Меган Маркл вернулись на американскую землю. Спустя несколько дней после дебюта на Неделе моды в Париже на показе Balenciaga, герцогиня Сассекская с мужем появилась в Нью-Йорке на гала-вечере Project Healthy Mind Gala, где продемонстрировала еще один минималистичный образ - черный костюм от Armani с глубоким вырезом на блейзере и брюками в тон, сообщает Page Six, пишет УНН.
Детали
Она собрала волосы в хвост, дополнив образ массивным золотым ожерельем-цепочкой и серьгами-гвоздиками, а также маленьким черным клатчем, держась за руки с Гарри на, как говорят, "красной дорожке", которая, однако, на этом мероприятии была черного цвета.
Принц Гарри также выбрал черный костюм, дополнив образ белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.
Супруги из королевской семьи были удостоены награды Humanitarians of the Year в знак признания их работы, выполненной через фонд Archewell Foundation, чтобы сделать цифровой мир безопаснее для молодежи и их семей.
До недавнего времени Маркл находилась в Париже, но это уже второе крупное мероприятие принца в Нью-Йорке на этой неделе. В среду Гарри неожиданно появился в Австрало-американской ассоциации на мероприятии, организованном Институтом мужского здоровья Movember.
