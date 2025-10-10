Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
Київ • УНН
Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до США, де герцогиня Сассекська з'явилася в Нью-Йорку на гала-вечорі Project Healthy Mind Gala в чорному костюмі від Armani. Подружжя отримало нагороду Humanitarians of the Year за роботу фонду Archewell Foundation.
Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися на американську землю. Через кілька днів після дебюту на Тижні моди в Парижі на показі Balenciaga, герцогиня Сассекська з чоловіком з'явилася у Нью-Йорку на гала-вечорі Project Healthy Mind Gala, де продемонструвала ще один мінімалістичний образ - чорний костюм від Armani з глибоким вирізом на блейзері і штанами в тон, повідомляє Page Six, пише УНН.
Деталі
Вона зібрала волосся в хвіст, доповнивши образ масивним золотим намистом-ланцюжком і сережками-гвоздиками, а також маленьким чорним клатчем, тримаючись за руки з Гаррі на, як кажуть, "червоній доріжці", яка одначе на цьому заході була чорного кольору.
Принц Гаррі також вибрав чорний костюм, доповнивши образ білою сорочкою на ґудзиках та чорною краваткою.
Подружжя з королівської родини було удостоєне нагороди Humanitarians of the Year на знак визнання їхньої роботи, виконаної через фонд Archewell Foundation, щоб зробити цифровий світ безпечнішим для молоді та їхніх сімей.
Донедавна Маркл перебувала в Парижі, але це вже другий великий захід принца в Нью-Йорку цього тижня. У середу Гаррі зненацька з'явився в Австрало-американській асоціації на заході, організованому Інститутом чоловічого здоров'я Movember.
