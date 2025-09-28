Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт

$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 17576 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 30138 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 24374 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 27252 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 52811 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 66799 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 85647 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140872 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55469 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47943 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Популярнi новини
Відомо про двох загиблих, серед яких 12-річна дівчина, внаслідок атаки у Солом’янському районі столиці - МВА28 вересня, 05:33 • 13699 перегляди
Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок28 вересня, 07:24 • 12848 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto10:08 • 14564 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками10:53 • 4260 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК13:05 • 13211 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 48380 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140872 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 64362 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 74347 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 74948 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Запоріжжя
Молдова
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 24664 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 85647 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 45604 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 50168 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 51716 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
Bild

Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше показала вітальню свого каліфорнійського будинку в Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів. Вона ненав'язливо натякнула на можливе розширення свого бренду As Ever.

Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася рідкісним відео вітальні свого каліфорнійського будинку в Монтесіто вартістю 14 млн доларів. У відео Меган ненав’язливо натякнула на можливе розширення свого бренду As Ever пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

44-річна герцогиня Сассекська у п'ятницю опублікувала у своєму акаунті в Instagram відео із затишною вітальнею у її будинку в Монтесіто. Мати двох дітей продемонструвала елегантну квіткову композицію та показала свого бігля Мію, яка спала на кремовому кріслі з м'якою підставкою для ніг у тон. У затишній вітальні герцогині також був коричнево-кремовий плед від Hermés вартістю 2000 доларів. За зручними кріслами шанувальники також могли побачити стильний внутрішній дворик – з шикарним вуличним кріслом, столом та зеленим навісом.

Квіти були розміщені у білій кам'яній вазі, прикрашеній логотипом бренду одягу Меган As Ever. Журнал PEOPLE повідомив, що цей продукт є унікальним і створений для знімального майданчика серіалу герцогині на Netflix "З любов'ю, Меган", і колишня акторка не планує офіційно випускати нову колекцію товарів для дому.

Досі бренд Меган випускав джеми, вина, чаї та інші продукти харчування, але дружина принца Гаррі раніше натякала, що могла б розширити свою компанію, наприклад, випускаючи товари для дому та модні речі.

Нагадаємо

Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.

Альона Уткіна

СуспільствоНовини Світу
Каліфорнія
Netflix
Меган, герцогиня Сассекська