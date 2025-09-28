Меган Маркл вперше показала вітальню свого особняка вартістю $14 млн та натякнула на новий продукт
Київ • УНН
Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше показала вітальню свого каліфорнійського будинку в Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів. Вона ненав'язливо натякнула на можливе розширення свого бренду As Ever.
Деталі
44-річна герцогиня Сассекська у п'ятницю опублікувала у своєму акаунті в Instagram відео із затишною вітальнею у її будинку в Монтесіто. Мати двох дітей продемонструвала елегантну квіткову композицію та показала свого бігля Мію, яка спала на кремовому кріслі з м'якою підставкою для ніг у тон. У затишній вітальні герцогині також був коричнево-кремовий плед від Hermés вартістю 2000 доларів. За зручними кріслами шанувальники також могли побачити стильний внутрішній дворик – з шикарним вуличним кріслом, столом та зеленим навісом.
Квіти були розміщені у білій кам'яній вазі, прикрашеній логотипом бренду одягу Меган As Ever. Журнал PEOPLE повідомив, що цей продукт є унікальним і створений для знімального майданчика серіалу герцогині на Netflix "З любов'ю, Меган", і колишня акторка не планує офіційно випускати нову колекцію товарів для дому.
Досі бренд Меган випускав джеми, вина, чаї та інші продукти харчування, але дружина принца Гаррі раніше натякала, що могла б розширити свою компанію, наприклад, випускаючи товари для дому та модні речі.
Нагадаємо
Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.