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Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

Київ • УНН

 • 164908 перегляди

Герцогиня Сассекська анонсувала запуск власного бренду продуктів "As Ever", до якого увійдуть джеми, мед та суміші для млинців. Вона поділилася фотографіями зі зйомок нової колекції.

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

Меган Маркл, колишня американська акторка та нині дружина герцога Сассекського, оголосила про створення власного бренду джемів та меду. Тепер герцогиня активно рекламує свою продукцію та ділиться із шанувальниками фотографіями з-за лаштунків. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Бренд з’явився після шоу Меган Маркл на Netflix "З любов'ю, Меган", прем’єра якого відбулася на початку березня. У ньому герцогиня ділиться порадами та проводить відверті розмови з друзями. Тепер Меган планує продавати низку продуктів, таких як малиновий джем, лімітований мед із польових квітів і суміш для млинців. Герцогиня ще не оприлюднила ціни на товари, але продукти планується випустити вже цього тижня.

У понеділок вранці Меган Маркл привітала своїх підписників останньою версією інформаційного буклета.

"З того часу, як себе пам’ятаю, я мріяла про прості способи підняти повсякденне на виняткове", - написано на банері.

"Я завжди знала, що хочу перетворити ці ідеї на щось реальне та створювати красиві предмети, які викликають зв’язок і відзначають тихі, значущі моменти", - написала Меган у інформаційному бюлетені.

Вона пояснила, що її лимонно-імбирний чай і млинці були яскравими прикладами цього.

"Цього тижня я дуже рада представити вам колекцію As Ever. Кожен предмет натхненний тим, як я виявляю турботу про людей у своєму житті, як-от суміш лимонно-імбирного чаю, яка є безпроблемним відтворенням теплого напою, який я готую вдома зі свіжих лимонів із саду. Або суміш для млинців, яка перетворює типовий сніданок вихідного дня на можливість згадати спогади. Млинці нагадують мені час моїх студентських подорожей Францією", - написала Меган.

Герцогиня також високо оцінила свій малиновий джем, який вона представила своїм відомим друзям минулого року, коли бренд ще мав назву "American Riveria Orchard". Тоді Меган виготовила лише 50 баночок продукту та надіслала їх Кріс Дженнер, Мінді Калінг і Кріссі Тейген та іншим.

Меган пообіцяла, що запуск відбудеться найближчим часом.

"Тепер, після ретельного планування та підготовки (і одночасно з вихованням!), настав час перенести As Ever з мого дому до вашого, щоб ви могли зробити кожен день винятковим у легкий, але змістовний спосіб", - написала вона.

Але це було не єдине рекламне повідомлення, яким Меган поділилася цього тижня.

У понеділок вдень вона опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram залаштунковий знімок, зроблений у власному дворі для першої серії продуктів As Ever.

Герцогиня опублікувала фотографію, на якій вона сидить за столом у своєму патіо в розкішному плетеному дерев’яному кріслі з видом на пишний зелений двір. Поруч розмістилася собака, вочевидь, на ім’я Міа.

"Це наш тиждень @aseverofficial. BTS зі зйомок у мене вдома (Привіт, Міа!)", - написала вона у підписі.

На вихідних Меган також опублікувала світлину домашнього лимонного пирога, який вона приготувала на честь Дня матері у Великій Британії. Яскраво-жовтий пиріг був прикрашений скибочками лимона та червоною квіткою.

"Наша сімейна традиція. Материнська неділя у Великій Британії", - написала Меган у супроводі лимонного емодзі.

Раніше

УНН повідомляв, що герцогиня Сассекська запустила нове лайфстайл-шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. У ньому вона ділилася порадами щодо краси, дієти та моди, рецептами, порадами щодо подорожей та мудрими словами про кохання та життя. Це спроба Меган створити власний бренд окремо від принца Гаррі.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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