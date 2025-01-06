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Меган Маркл провела ребрендинг у новому шоу на Netflix: про що йдеться

Київ • УНН

 • 102505 перегляди

Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.

Герцогиня Сассекська Меган запускає нове шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки, що схоже на ребрендинг, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Герцогиня Сассекська збирає квіти, ріже овочі та прикрашає торти у трейлері свого нового шоу Netflix. Також є сцена, де вона збирає мед та обіймає свого чоловіка, принца Гаррі", - пише видання.

"Схоже, Меган провела ребрендинг", - зауважується у публікації. Експерт зі зв'язків із громадськістю Хлоя Френсес описує її новий образ як схожий на тренд соціальних мереж "tradwife", натхненний домогосподарками 1950-х років.

У цьому сенсі це відхід від Меган, яка була відома як феміністка та голлівудська акторка.

Але Франсес каже, що це насправді повернення до коріння Меган, оскільки герцогиня була лайфстайл-блогером до того, як вийшла заміж за Гаррі.

І як завжди з Меган, це викликає розбіжності. Франсес хвалить це як "автентичне", тоді як Алекс Сільвер, експерт із зв'язків зі ЗМІ, називає це "глухим тоном".

То в чому причина її нового телешоу With Love, і чи спрацює воно?

Як вказує видання, однією з найдивовижніших речей у трейлері є те, що Меган там сама по собі, а не з Гаррі.

З того часу, як вони відмовилися від королівських обов'язків у 2020 році та переїхали до Каліфорнії, пара мала різні спільні починання, включаючи створення продюсерської компанії та благодійного фонду.

Але з цим новим шоу, схоже, пара все більше хоче займатися своєю справою професійно та створити два окремі джерела доходу.

"Схоже, вони розділили свої бренди", - говорить Полін Макларан, професор маркетингу та споживчих досліджень у Royal Holloway.

"Я думаю, що це, ймовірно, буде набагато успішнішим, тому що, як на мене, вони обидва разом не отримували особливого визнання", - вказала вона.

З того часу, як вони відмовилися від королівських обов'язків, Гаррі та Меган продовжили говорити про монархію, у тому числі в інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році та в книзі Гаррі Spare.

Але в цьому новому телешоу Меган "більше не спирається на свої королівські зв'язки", каже Макларан.

Натомість воно фокусується на способі життя та самопочутті - областях, які вона вже досліджувала до зустрічі з Гаррі у своєму блозі про стиль життя The Tig.

У The Tig Меган ділилася порадами щодо краси, дієти та моди, рецептами, порадами щодо подорожей та мудрими словами про кохання та життя.

The Tig закрили у 2017 році, але фахівці зі зв'язків із громадськістю заявили, що повернення до способу життя може бути розумним кроком.

"Це добре вторований шлях для жінки, яка перебуває в центрі уваги, чий спосіб життя поєднує в собі як амбітність, так і складність", – каже Френсіс.

Інші налаштовані скептичніше.

"Відбуваються цікавіші та значущі світові події, про які вона могла б говорити, - каже Сільвер. - Вона могла б підвищувати поінформованість про благодійну діяльність чи щось таке".

Дехто припускає, що з цим новим починанням Меган сподівається відкрити для себе додаткові бізнес-можливості, такі як партнерство з великими супермаркетами та брендами.

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році03.01.25, 15:48 • 109301 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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mehan-hertsohynia-sassekskaМеган, герцогиня Сассекська

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