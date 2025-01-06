Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь
Киев • УНН
Герцогиня Сассекская запускает новое лайфстайл-шоу на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки. Это возвращение к ее корням как лайфстайл-блогера и попытка создать собственный бренд отдельно от принца Гарри.
Герцогиня Сассекская Меган запускает новое шоу на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки, что похоже на ребрендинг, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
«Герцогиня Сассекская собирает цветы, режет овощи и украшает торты в трейлере своего нового шоу Netflix. Также есть сцена, где она собирает мед и обнимает своего мужа, принца Гарри», - пишет издание.
«Похоже, Меган провела ребрендинг», - отмечается в публикации. Эксперт по связям с общественностью Хлоя Френсес описывает ее новый образ как похожий на тренд социальных сетей «tradwife», вдохновленный домохозяйками 1950-х годов.
В этом смысле это отход от Меган, которая была известна как феминистка и голливудская актриса.
Но Франсес говорит, что это на самом деле возвращение к корням Меган, поскольку герцогиня была лайфстайл-блогером до того, как вышла замуж за Гарри.
И как всегда с Меган, это вызывает разногласия. Франсес хвалит это как «аутентичное», тогда как Алекс Сильвер, эксперт по связям со СМИ, называет это «глухим тоном».
Так в чем причина ее нового телешоу With Love, и сработает ли оно?
Как указывает издание, одной из самых удивительных вещей в трейлере является то, что Меган там сама по себе, а не с Гарри.
С тех пор, как они отказались от королевских обязанностей в 2020 году и переехали в Калифорнию, пара имела различные совместные начинания, включая создание продюсерской компании и благотворительного фонда.
Но с этим новым шоу, похоже, пара все больше хочет заниматься своим делом профессионально и создать два отдельных источника дохода.
«Похоже, они разделили свои бренды», - говорит Полин Макларан, профессор маркетинга и потребительских исследований в Royal Holloway.
«Я думаю, что это, вероятно, будет намного успешнее, потому что, как по мне, они оба вместе не получали особого признания», - указала она.
С тех пор, как они отказались от королевских обязанностей, Гарри и Меган продолжили говорить о монархии, в том числе в интервью Опре Уинфри в 2021 году и в книге Гарри Spare.
Но в этом новом телешоу Меган «больше не опирается на свои королевские связи», говорит Макларан.
Вместо этого оно фокусируется на образе жизни и самочувствии - областях, которые она уже исследовала до встречи с Гарри в своем блоге о стиле жизни The Tig.
В The Tig Меган делилась советами по красоте, диете и моде, рецептами, советами по путешествиям и мудрыми словами о любви и жизни.
The Tig закрыли в 2017 году, но специалисты по связям с общественностью заявили, что возвращение к образу жизни может быть разумным шагом.
«Это хорошо проторенный путь для женщины, которая находится в центре внимания, чей образ жизни сочетает в себе как амбициозность, так и сложность», - говорит Фрэнсис.
Другие настроены более скептически.
«Происходят более интересные и значимые мировые события, о которых она могла бы говорить, - говорит Сильвер. - Она могла бы повышать осведомленность о благотворительной деятельности или что-то такое».
Некоторые предполагают, что с этим новым начинанием Меган надеется открыть для себя дополнительные бизнес-возможности, такие как партнерство с крупными супермаркетами и брендами.
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году3 янв. 2025, 13:48 • 106241 просмотр