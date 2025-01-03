Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Герцогиня Сассекская не бросила медиа деятельность, теперь будет вести программу, в которой будет делиться советами и хитростями по приготовлению пищи, а также садоводства и рукоделия. Ожидаются звездные гости.

Передает УНН со ссылкой на Independent и People.

Детали

1 января 2025 года Меган Маркл вернулась в Instagram, где создала новый аккаунт под названием @meghan и опубликовала там видео, на котором, одетая в белое, бежит по пляжу и пишет на песке "2025". Видео было записано принцем Гарри в Калифорнии на общественном пляже в Монтесито, пишет People.

Именно туда пара переехала с детьми в 2018 году после того, как покинула королевскую семью. Но есть также другая важная новость 2025 года: герцогиня Сассекская дебютирует на Netflix в новом реалити-шоу, которое выйдет вскоре. Она опубликовала трейлер новой постановки и не скрывала волнения: "Надеюсь, вам понравится эта программа так же, как я любила ее создавать", - написала Маркл

В новой программе "With Love, Meghan" (С любовью, Меган), герцогиня Сассекская делится своими советами и хитростями по приготовлению пищи, садоводству и рукоделию с такими известными гостями, как Рой Чой, Минди Калинг и Элис Уотерс.

Показано, как Меган украшает бисквитный торт Виктория малиной и кремом, десерт, который любят члены королевской семьи, включая принцессу Уэльскую и королеву Камиллу.

"С любовью, Меган" - это сериал, продюсером которого является сама Маркл.

"Он переосмысливает жанр программы о стиле жизни, сочетая практические советы и откровенные разговоры с друзьями, новыми и старыми. Меган делится личными советами и подсказками, отдавая предпочтение удовольствию, а не совершенству, и подчеркивает, как легко создавать красоту, даже в неожиданных вещах. Она и ее гости закатывают рукава на кухне, в саду и за его пределами и приглашают вас сделать то же самое" - говорится в официальном описании шоу-программы.

Напомним,

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