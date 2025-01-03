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Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Киев  •  УНН

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Герцогиня Сассекская анонсировала собственное реалити-шоу «With Love, Meghan» на Netflix. В программе она будет делиться советами по кулинарии, садоводству и рукоделию вместе со звездными гостями.

Герцогиня Сассекская не бросила медиа деятельность, теперь будет вести программу, в которой будет делиться советами и хитростями по приготовлению пищи, а также садоводства и рукоделия. Ожидаются звездные гости.

Передает УНН со ссылкой на Independent и People. 

Детали

1 января 2025 года Меган Маркл вернулась в Instagram, где создала новый аккаунт под названием @meghan и опубликовала там видео, на котором, одетая в белое, бежит по пляжу и пишет на песке "2025". Видео было записано принцем Гарри в Калифорнии на общественном пляже в Монтесито, пишет People. 

Именно туда пара переехала с детьми в 2018 году после того, как покинула королевскую семью. Но есть также другая важная новость 2025 года: герцогиня Сассекская дебютирует на Netflix в новом реалити-шоу, которое выйдет вскоре. Она опубликовала трейлер новой постановки и не скрывала волнения: "Надеюсь, вам понравится эта программа так же, как я любила ее создавать", - написала Маркл 

В новой программе "With Love, Meghan" (С любовью, Меган), герцогиня Сассекская делится своими советами и хитростями по приготовлению пищи, садоводству и рукоделию с такими известными гостями, как Рой Чой, Минди Калинг и Элис Уотерс.

Показано, как Меган украшает бисквитный торт Виктория малиной и кремом, десерт, который любят члены королевской семьи, включая принцессу Уэльскую и королеву Камиллу.

"С любовью, Меган" - это сериал, продюсером которого является сама Маркл.

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"Он переосмысливает жанр программы о стиле жизни, сочетая практические советы и откровенные разговоры с друзьями, новыми и старыми. Меган делится личными советами и подсказками, отдавая предпочтение удовольствию, а не совершенству, и подчеркивает, как легко создавать красоту, даже в неожиданных вещах. Она и ее гости закатывают рукава на кухне, в саду и за его пределами и приглашают вас сделать то же самое" - говорится в официальном описании шоу-программы.

Напомним,

Королева Великобритании Камилла возобновляет выполнение государственных обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей. Ее график будет скорректирован во избежание лишних нагрузок, включая сокращение продолжительности мероприятий.

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи31 дек. 2024, 13:56 • 104532 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

УНН Lite
koroleva-kamillaКоролева Камилла
prints-garri-gertsog-sassekskiiПринц Гарри, герцог Сассекский
kaliforniyaКалифорния
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
netflixNetflix
mehan-hertsohynia-sassekskaМеган, герцогиня Сассекская
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