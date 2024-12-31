Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

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Стивен Фрай получил рыцарское звание за благотворительную деятельность в сфере психического здоровья. Кэри Маллиган и Сара Ланкашир стали командорами Британской империи за вклад в драматическое искусство.

Стивен Фрай был посвящен в рыцари в ежегодном новогоднем списке почетных гостей Великобритании, а Кэри Маллиган и Сара Ланкашир стали командорами Британской империи, пишет УНН со ссылкой на Variety. 

Детали

Ежегодно действующий монарх - в этот раз король Чарльз III - называет новых членов британских рыцарских орденов, к которым относятся рыцари, дамы, командоры Британской империи, офицеры ордена Британской империи, члены ордена Британской империи, кавалеры медалей Британской империи и почетные компаньоны.

Актер, телеведущий и комик Стивен Фрай был удостоен рыцарского звания вместе с бывшим футбольным менеджером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, мэром Лондона Садиком Ханом и бывшим мэром Уэст-Мидлендса Энди Стритом. Депутат парламента от лейбористов Эмили Торнберри была названа дамой, как и театральная звезда и актриса Кармен Манро.

Сообщается, что Фрай, которого посвятили в рыцари за его благотворительную деятельность в области охраны психического здоровья и окружающей среды, был "поражен и очарован" полученной наградой.

"Я думаю, что самые эмоциональные чувства я испытываю, когда думаю о своем детстве, о своем ужасном несчастье, страданиях и глупости, и обо всем, что привело к стольким неудачам в детстве, - сказал Фрай. "А для моих родителей это была настоящая катастрофа. Я имею в виду, что каждый раз, когда звонил телефон, они думали: "О Боже, что Стивен натворил на этот раз". Это была своего рода шутка в семье".

Звезда "Перспективной молодой женщины" и "Маэстро" Кэри Маллиган и актриса "Счастливой долины" Сара Ланкашир были награждены орденом Британской империи за вклад в драматическое искусство.

Среди других известных деятелей индустрии развлечений, получивших награды, - звезда "Шестой заповеди" Энн Рид, актриса "Бесстыжих" и "Плохих сестер" Энн-Мари Дафф, "Назад к черному" Эдди Марсан, "Инспектора Морса" Кевин Уитли и исполнитель главной роли в сериале "Доктор Кто" Том Бейкер.

Алина Волянская

Алина Волянская

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