Чарльз III оголосив список нових лицарів та командорів Британської імперії

Стівена Фрайя присвятили у рицарі у щорічному новорічному списку почесних гостей Великої Британії, а Кері Малліган і Сара Ланкашир стали полководцями Британської імперії, пише УНН з посиланням на Variety.



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Щороку чинний монарх - цього разу король Чарльз III - називає нових членів британських лицарських орденів, до яких належать лицарі, дами, командори Британської імперії, офіцери ордена Британської імперії, члени ордена Британської імперії, кавалери медалей Британської імперії та почесні компаньйони.

Актора, телеведучого і коміка Стівена Фрайя удостоїли лицарського звання разом з колишнім футбольним менеджером збірної Англії Гаретом Саутгейтом, мером Лондона Садіком Ханом і колишнім мером Вест-Мідлендса Енді Стрітом. Депутат парламенту від лейбористів Емілі Торнберрі була названа дамою, як і театральна зірка і акторка Кармен Манро.

Повідомляється, Фрай, якого посвятили в лицарі за його благодійну діяльність у сфері охорони психічного здоров'я та навколишнього середовища, був "вражений і зачарований" отриманою нагородою.

"Я думаю, що найемоційніше я відчуваю, коли думаю про своє дитинство, про своє жахливе нещастя, страждання і дурість, і про все, що призвело до стількох невдач у дитинстві, - сказав Фрай. "А для моїх батьків це була справжня катастрофа. Я маю на увазі, що кожного разу, коли дзвонив телефон, вони думали: "О Боже, що Стівен наробив на цей раз". Це був своєрідний жарт у родині".

Зірка "Перспективної молодої жінки" та "Маестро" Кері Малліган і акторка "Щасливої долини" Сара Ланкашир були нагороджені орденом Британської імперії за внесок у драматичне мистецтво.

Серед інших відомих діячів індустрії розваг, які отримали нагороди, - зірка "Шостої заповіді" Енн Рід, акторка "Безсоромних" і "Поганих сестер" Енн-Марі Дафф, "Назад до чорного" Едді Марсан, "Інспектора Морса" Кевін Уїтелі і виконавець головної ролі в серіалі "Доктор Хто" Том Бейкер.