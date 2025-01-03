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Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році

Київ • УНН

 • 109301 перегляди

Герцогиня Сассекська анонсувала власне реаліті-шоу "With Love, Meghan" на Netflix. У програмі вона ділитиметься порадами щодо кулінарії, садівництва та рукоділля разом із зірковими гостями.

Герцогиня Сассекська не кинула медіа діяльність, тепер буде вести програму, в якій ділитиметься порадами та хитрощами щодо приготування їжі, а також садівництва та рукоділля. Очікуються зіркові гості.

Передає УНН із посиланням на Independent та People. 

Деталі

1 січня 2025 року Меган Маркл повернулася в Instagram, де створила новий акаунт під назвою @meghan і опублікувала там відео, на якому, одягнена в біле, біжить по пляжу і пише на піску "2025". Відео було записано принцом Гаррі у Каліфорнії на громадському пляжі в Монтесіто, пише People. 

Саме туди пара переїхала з дітьми у 2018 році після того, як покинула королівську родину. Але є також інша важлива новина 2025 року: герцогиня Сассекська дебютує на Netflix в новому реаліті-шоу, яке вийде незабаром. Вона опублікувала трейлер нової постановки і не приховувала хвилювання: "Сподіваюся, вам сподобається ця програма так само, як я любила її створювати", - написала Маркл. 

У новій програмі "With Love, Meghan" (З любов’ю, Меган), герцогиня Сассекська ділиться своїми порадами та хитрощами щодо приготування їжі, садівництва та рукоділля з такими відомими гостями, як Рой Чой, Мінді Калінг та Еліс Вотерс.

Показано, як Меган прикрашає бісквітний торт Вікторія малиною та кремом, десерт, який люблять члени королівської родини, включаючи принцесу Уельську та королеву Каміллу.

"З любов'ю, Меган" - це серіал, продюсером якого є сама Маркл.

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"Він переосмислює жанр програми про стиль життя, поєднуючи практичні поради та відверті розмови з друзями, новими та старими. Меган ділиться особистими порадами та підказками, надаючи перевагу задоволенню, а не досконалості, і підкреслює, як легко створювати красу, навіть у несподіваних речах. Вона та її гості закочують рукави на кухні, в саду та за його межами і запрошують вас зробити те саме" - йдеться в офіційному описі шоу-програми.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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