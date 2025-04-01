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Меган Маркл рекламирует свои джемы, публикуя фотографии "за кулисами"

Киев • УНН

 • 164908 просмотра

Герцогиня Сассекская анонсировала запуск собственного бренда продуктов "As Ever", в который войдут джемы, мед и смеси для блинов. Она поделилась фотографиями со съемок новой коллекции.

Меган Маркл рекламирует свои джемы, публикуя фотографии "за кулисами"

Меган Маркл, бывшая американская актриса и нынешняя жена герцога Сассекского, объявила о создании собственного бренда джемов и меда. Теперь герцогиня активно рекламирует свою продукцию и делится с поклонниками фотографиями из-за кулис. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Бренд появился после шоу Меган Маркл на Netflix "С любовью, Меган", премьера которого состоялась в начале марта. В нем герцогиня делится советами и проводит откровенные разговоры с друзьями. Теперь Меган планирует продавать ряд продуктов, таких как малиновый джем, лимитированный мед из полевых цветов и смесь для блинов. Герцогиня еще не обнародовала цены на товары, но продукты планируется выпустить уже на этой неделе.

В понедельник утром Меган Маркл приветствовала своих подписчиков последней версией информационного буклета.

"С тех пор, как себя помню, я мечтала о простых способах поднять повседневное на исключительное", - написано на баннере.

"Я всегда знала, что хочу превратить эти идеи во что-то реальное и создавать красивые предметы, которые вызывают связь и отмечают тихие, значимые моменты", - написала Меган в информационном бюллетене.

Она пояснила, что ее лимонно-имбирный чай и блины были яркими примерами этого.

"На этой неделе я очень рада представить вам коллекцию As Ever. Каждый предмет вдохновлен тем, как я проявляю заботу о людях в своей жизни, как, например, смесь лимонно-имбирного чая, которая является беспроблемным воспроизведением теплого напитка, который я готовлю дома из свежих лимонов из сада. Или смесь для блинов, которая превращает типичный завтрак выходного дня в возможность вспомнить воспоминания. Блины напоминают мне время моих студенческих путешествий по Франции", - написала Меган.

Герцогиня также высоко оценила свой малиновый джем, который она представила своим известным друзьям в прошлом году, когда бренд еще назывался "American Riveria Orchard". Тогда Меган изготовила всего 50 баночек продукта и отправила их Крис Дженнер, Минди Калинг и Крисси Тейген и другим.

Меган пообещала, что запуск состоится в ближайшее время.

"Теперь, после тщательного планирования и подготовки (и одновременно с воспитанием!), пришло время перенести As Ever из моего дома в ваш, чтобы вы могли сделать каждый день исключительным в легкий, но содержательный способ", - написала она.

Но это было не единственное рекламное сообщение, которым Меган поделилась на этой неделе.

В понедельник днем она опубликовала на своей личной странице в Instagram закулисный снимок, сделанный в собственном дворе для первой серии продуктов As Ever.

Герцогиня опубликовала фотографию, на которой она сидит за столом в своем патио в роскошном плетеном деревянном кресле с видом на пышный зеленый двор. Рядом разместилась собака, очевидно, по имени Миа.

"Это наша неделя @aseverofficial. BTS со съемок у меня дома (Привет, Миа!)", - написала она в подписи.

На выходных Меган также опубликовала фотографию домашнего лимонного пирога, который она приготовила в честь Дня матери в Великобритании. Ярко-желтый пирог был украшен ломтиками лимона и красным цветком.

"Наша семейная традиция. Материнское воскресенье в Великобритании", - написала Меган в сопровождении лимонного эмодзи.

Ранее

УНН сообщал, что герцогиня Сассекская запустила новое лайфстайл-шоу "С любовью, Меган" на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки. В нем она делилась советами по красоте, диете и моде, рецептами, советами по путешествиям и мудрыми словами о любви и жизни. Это попытка Меган создать собственный бренд отдельно от принца Гарри.

Алена Уткина

Алена Уткина

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