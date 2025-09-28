Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 17571 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 30132 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 24371 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 27250 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 52811 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 66799 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 85647 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 140868 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55469 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47942 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Известно о двух погибших, среди которых 12-летняя девочка, в результате атаки в Соломенском районе столицы - ГВА28 сентября, 05:33 • 13699 просмотра
Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад28 сентября, 07:24 • 12848 просмотра
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детейPhoto10:08 • 14564 просмотра
Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками10:53 • 4260 просмотра
Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК13:05 • 13211 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 48375 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 140868 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 64359 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 74344 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 74946 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марк Рютте
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Запорожье
Молдова
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 24664 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 85647 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 45604 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 50168 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 51716 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые показала гостиную своего калифорнийского дома в Монтесито стоимостью 14 миллионов долларов. Она ненавязчиво намекнула на возможное расширение своего бренда As Ever.

Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась редким видео гостиной своего калифорнийского дома в Монтесито стоимостью 14 млн долларов. В видео Меган ненавязчиво намекнула на возможное расширение своего бренда As Ever, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

44-летняя герцогиня Сассекская в пятницу опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео с уютной гостиной в ее доме в Монтесито. Мать двоих детей продемонстрировала элегантную цветочную композицию и показала своего бигля Мию, которая спала на кремовом кресле с мягкой подставкой для ног в тон. В уютной гостиной герцогини также был коричнево-кремовый плед от Hermés стоимостью 2000 долларов. За удобными креслами поклонники также могли увидеть стильный внутренний дворик – с шикарным уличным креслом, столом и зеленым навесом.

Цветы были размещены в белой каменной вазе, украшенной логотипом бренда одежды Меган As Ever. Журнал PEOPLE сообщил, что этот продукт является уникальным и создан для съемочной площадки сериала герцогини на Netflix "С любовью, Меган", и бывшая актриса не планирует официально выпускать новую коллекцию товаров для дома.

До сих пор бренд Меган выпускал джемы, вина, чаи и другие продукты питания, но жена принца Гарри ранее намекала, что могла бы расширить свою компанию, например, выпуская товары для дома и модные вещи.

Напомним

Герцогиня Сассекская анонсировала запуск собственного бренда продуктов "As Ever", в который войдут джемы, мед и смеси для блинов. Она поделилась фотографиями со съемок новой коллекции.

Алена Уткина

ОбществоНовости Мира
Калифорния
Netflix
Меган, герцогиня Сассекская