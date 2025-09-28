Меган Маркл впервые показала гостиную своего особняка стоимостью $14 млн и намекнула на новый продукт
Киев • УНН
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые показала гостиную своего калифорнийского дома в Монтесито стоимостью 14 миллионов долларов. Она ненавязчиво намекнула на возможное расширение своего бренда As Ever.
Детали
44-летняя герцогиня Сассекская в пятницу опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео с уютной гостиной в ее доме в Монтесито. Мать двоих детей продемонстрировала элегантную цветочную композицию и показала своего бигля Мию, которая спала на кремовом кресле с мягкой подставкой для ног в тон. В уютной гостиной герцогини также был коричнево-кремовый плед от Hermés стоимостью 2000 долларов. За удобными креслами поклонники также могли увидеть стильный внутренний дворик – с шикарным уличным креслом, столом и зеленым навесом.
Цветы были размещены в белой каменной вазе, украшенной логотипом бренда одежды Меган As Ever. Журнал PEOPLE сообщил, что этот продукт является уникальным и создан для съемочной площадки сериала герцогини на Netflix "С любовью, Меган", и бывшая актриса не планирует официально выпускать новую коллекцию товаров для дома.
До сих пор бренд Меган выпускал джемы, вина, чаи и другие продукты питания, но жена принца Гарри ранее намекала, что могла бы расширить свою компанию, например, выпуская товары для дома и модные вещи.
Напомним
Герцогиня Сассекская анонсировала запуск собственного бренда продуктов "As Ever", в который войдут джемы, мед и смеси для блинов. Она поделилась фотографиями со съемок новой коллекции.