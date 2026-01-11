В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 14989 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 29750 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 28228 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 25996 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 25233 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31316 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54517 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38968 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38331 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31009 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
87%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости - Свириденко10 января, 15:20 • 3760 просмотра
Пентагон: блокада в Карибском море вынудила семь судов "теневого флота" изменить курс10 января, 15:42 • 3882 просмотра
Умеров снова был на контакте с американскими партнерами, это наша стратегическая задача - Зеленский10 января, 15:51 • 4012 просмотра
Испания призывает Европу к собственной армии, чтобы не зависеть от третьих стран10 января, 16:35 • 3720 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 7738 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 36014 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 83704 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 110248 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 81598 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 102648 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 9706 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13468 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69700 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71221 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91893 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Truth Social

В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США

Киев • УНН

 • 2 просмотра

10 января 2026 года в Каракасе был замечен грузовой самолет компании Pallas Aviation, которую связывают с ЦРУ. Это произошло на фоне первого официального визита представителей Госдепартамента США в Венесуэлу для оценки возобновления работы посольства.

В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США

В субботу, 10 января 2026 года, в аэропорту Каракаса приземлился грузовой самолет LM-100J Super Hercules, эксплуатируемый компанией Pallas Aviation. Появление этого борта (регистрационный номер N96MG, позывной WDE08) вызвало значительный резонанс, поскольку компанию неоднократно связывали с выполнением логистических задач в интересах ЦРУ и правительства США. После короткой остановки самолет вылетел в направлении Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Pallas Aviation известна выполнением сложных чартерных миссий в труднодоступных регионах мира. Использованный самолет LM-100J является гражданской версией военного C-130J и способен работать на коротких и необорудованных взлетно-посадочных полосах с минимальной наземной поддержкой.

Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро10.01.26, 23:46 • 2292 просмотра

Ранее этот борт замечали во время выполнения конфиденциальных рейсов в Восточной Европе и Латинской Америке. Текущий визит в Венесуэлу связывают с необходимостью быстрой переброски оборудования или персонала для обеспечения безопасности американской делегации.

Оценка возобновления работы посольства

Приземление спецсамолета произошло параллельно с первым официальным визитом представителей Государственного департамента США в Венесуэлу после отстранения Николаса Мадуро от власти. В состав делегации вошли сотрудники Отдела по делам Венесуэлы (VAU), который с 2019 года базировался в Боготе, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.

Целью миссии является "первоначальная оценка потенциального поэтапного возобновления дипломатических операций". Сейчас американские дипломаты изучают техническое состояние и состояние безопасности здания посольства в Каракасе, которое было законсервировано более шести лет назад. 

Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"10.01.26, 02:41 • 4342 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Дипломатка
Николас Мадуро
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Колумбия
Пуэрто-Рико
Венесуэла