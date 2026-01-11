В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США

В субботу, 10 января 2026 года, в аэропорту Каракаса приземлился грузовой самолет LM-100J Super Hercules, эксплуатируемый компанией Pallas Aviation. Появление этого борта (регистрационный номер N96MG, позывной WDE08) вызвало значительный резонанс, поскольку компанию неоднократно связывали с выполнением логистических задач в интересах ЦРУ и правительства США. После короткой остановки самолет вылетел в направлении Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Pallas Aviation известна выполнением сложных чартерных миссий в труднодоступных регионах мира. Использованный самолет LM-100J является гражданской версией военного C-130J и способен работать на коротких и необорудованных взлетно-посадочных полосах с минимальной наземной поддержкой.

Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро

Ранее этот борт замечали во время выполнения конфиденциальных рейсов в Восточной Европе и Латинской Америке. Текущий визит в Венесуэлу связывают с необходимостью быстрой переброски оборудования или персонала для обеспечения безопасности американской делегации.

Оценка возобновления работы посольства

Приземление спецсамолета произошло параллельно с первым официальным визитом представителей Государственного департамента США в Венесуэлу после отстранения Николаса Мадуро от власти. В состав делегации вошли сотрудники Отдела по делам Венесуэлы (VAU), который с 2019 года базировался в Боготе, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.

Целью миссии является "первоначальная оценка потенциального поэтапного возобновления дипломатических операций". Сейчас американские дипломаты изучают техническое состояние и состояние безопасности здания посольства в Каракасе, которое было законсервировано более шести лет назад.

Трамп требует $100 млрд инвестиций в венесуэльскую нефть: Exxon называет страну "непригодной для инвестирования"